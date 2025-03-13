WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера
Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика начать переговоры об обязательной защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сообщается на сайте организации.
Стороны должны договориться об условиях в течение 30 дней.
Паркер является временным чемпионом WBO.
Sky Sports сообщал, что команда Усика работает над боем с чемпионом IBF Даниелем Дюбуа, который из-за болезни не стал защищать свой пояс против Паркера в феврале. При этом поединок Усик — Дюбуа может пройти в Лондоне на «Уэмбли».
Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс, в свою очередь, заявил, что новозеландец согласится на бой с Усиком.
Усику также принадлежат пояса WBA и WBC.
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