WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера

Паркер является временным чемпионом WBO, в феврале у него сорвался бой за титул IBF с британцем Дюбуа. Усик тоже планирует провести поединок с Дюбуа

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика начать переговоры об обязательной защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сообщается на сайте организации.

Стороны должны договориться об условиях в течение 30 дней.

Паркер является временным чемпионом WBO.

Sky Sports сообщал, что команда Усика работает над боем с чемпионом IBF Даниелем Дюбуа, который из-за болезни не стал защищать свой пояс против Паркера в феврале. При этом поединок Усик — Дюбуа может пройти в Лондоне на «Уэмбли».

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс, в свою очередь, заявил, что новозеландец согласится на бой с Усиком.

Усику также принадлежат пояса WBA и WBC.