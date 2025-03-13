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WBO обязала Усика провести защиту титула против Паркера

WBO обязала Усика начать переговоры о защите титула против Паркера
Паркер является временным чемпионом WBO, в феврале у него сорвался бой за титул IBF с британцем Дюбуа. Усик тоже планирует провести поединок с Дюбуа
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика начать переговоры об обязательной защите титула против новозеландца Джозефа Паркера, сообщается на сайте организации.

Стороны должны договориться об условиях в течение 30 дней.

Паркер является временным чемпионом WBO.

Sky Sports сообщал, что команда Усика работает над боем с чемпионом IBF Даниелем Дюбуа, который из-за болезни не стал защищать свой пояс против Паркера в феврале. При этом поединок Усик — Дюбуа может пройти в Лондоне на «Уэмбли».

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс, в свою очередь, заявил, что новозеландец согласится на бой с Усиком.

Усику также принадлежат пояса WBA и WBC.

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