Российскую тхэквондистку Должикову отстранили за допинг спустя десять лет

Российскую тхэквондистку отстранили за допинг спустя десять лет

Елизавету Должикову отстранили до октября 2026-го с аннулированием результатов с 20 ноября 2014-го — в тот день она выиграла чемпионат России

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Российская тхэквондистка Елизавета Должикова была отстранена на двухлетний срок за нарушение антидопинговых правил в 2014 году, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Должикова сдала положительную пробу на стимулятор туаминогептан во время победного чемпионата России в Казани, где она взяла золото в категории свыше 73 кг.

Ее результаты с 20 ноября 2014-го аннулированы, срок отстранения завершится в октябре 2026 года.

Должиковой 27 лет.

Санкции в отношении спортсменки вынесены на основании расследований WADA и Ричарда Макларена, а также базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.