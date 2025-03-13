Российскую тхэквондистку отстранили за допинг спустя десять лет
Российская тхэквондистка Елизавета Должикова была отстранена на двухлетний срок за нарушение антидопинговых правил в 2014 году, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Должикова сдала положительную пробу на стимулятор туаминогептан во время победного чемпионата России в Казани, где она взяла золото в категории свыше 73 кг.
Ее результаты с 20 ноября 2014-го аннулированы, срок отстранения завершится в октябре 2026 года.
Должиковой 27 лет.
Санкции в отношении спортсменки вынесены на основании расследований WADA и Ричарда Макларена, а также базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
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