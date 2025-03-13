Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России
Биатлонист Кирилл Бажин победил в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.
Бажин преодолел 5 км за 18 минут 41,3 секунды, не допустив промахов.
Вторым среди россиян финишировал Антон Бабиков с тремя промахами и отставанием 8,8 секунды, третьим стал Рустам Каюмов — он проиграл Бажину 12,8 секунды и допустил два промаха.
В гонке также участвовали белорусские спортсмены, у которых Илья Авсеенко финишировал со вторым результатом (+7,9; два промаха) вне зачета чемпионата России.
Россияне и белорусы отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.
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