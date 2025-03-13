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Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России

Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России в Тюмени
Тройку призеров у россиян составили Кирилл Бажин, Антон Бабиков и Рустам Каюмов, в гонке также участвовали белорусы
Кирилл Бажин
Кирилл Бажин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонист Кирилл Бажин победил в суперспринте на чемпионате России в Тюмени.

Бажин преодолел 5 км за 18 минут 41,3 секунды, не допустив промахов.

Вторым среди россиян финишировал Антон Бабиков с тремя промахами и отставанием 8,8 секунды, третьим стал Рустам Каюмов — он проиграл Бажину 12,8 секунды и допустил два промаха.

В гонке также участвовали белорусские спортсмены, у которых Илья Авсеенко финишировал со вторым результатом (+7,9; два промаха) вне зачета чемпионата России.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

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Анна Сатдинова
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