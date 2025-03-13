Десять хоккеистов одновременно подрались в НХЛ в матче «Детройта» и «Баффало»

Массовая драка произошла в матче НХЛ с 10 заброшенными шайбами

Драка произошла в конце матча при счете 7:3 в пользу команды из Детройта

Фото: Steven King/Icon Sportswire

Массовая драка произошла в матче НХЛ с участием «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сейбрз».

Конфликт между игроками произошел на 57-й минуте встречи. В результате десять хоккеистов получили дисциплинарные штрафы, включая пятиминутные удаления за драку. Этому инциденту предшествовали девять удалений по ходу третьего периода, в том числе за драку.

Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу команды из Детройта. Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко прервал шестиматчевую безголевую серию. Он отметился победной шайбой «Детройта» в матче, забив впервые с 26 февраля, когда отличился в игре против «Миннесоты» (3:2). В текущем сезоне россиянин набрал 26 (9+17) очков.

Одним из героев встречи стал Патрик Кейн, набравший 5 (2+3) очков. 36-летний американец стал четвертым самым возрастным игроком в истории «Детройта», кому удалось набрать не менее пяти очков в одном матче НХЛ.

В другом матче «Юта» дома оказалась сильнее «Анахайма» — 3:2. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей, а также спас ворота своей команды, выбив шайбу коньком с линии ворот.