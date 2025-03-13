Каррера и Карпин займутся «ментальным коучингом» для крупного бизнеса

Бывшие тренеры «Спартака» проведут «мотивационную установку» для топ-менеджеров крупных российских компаний

Массимо Каррера и Валерий Карпин (Фото: FC Spartak )

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, а также экс-футболист сборной России и «Челси» Алексей Смертин выступят перед топ-менеджерами российских компаний. Об этом «РБК Спорт» сообщила заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова.

По словам организаторов, на мероприятии планируется присутствие топ-менеджеров Газпромбанка, НОВАТЭКа, «МегаФона», «Магнита», «Яндекса», «Сибура», Русской медиагруппы, VK, а также представителей государственных ведомств. Карпин, Смертин и Каррера расскажут о мотивации и лидерстве в футболе, ключевых аспектах решения конфликтов и командообразования, одной из наиболее проблемных тем в работе персонала современных корпораций.

По словам Суриковой, мероприятие пройдет в формате мотивационной установки для делового сообщества, но спикерами выступят не бизнес-тренеры, а звезды европейского футбола.

«Мы затронем актуальную проблематику, с которой сталкивается современный бизнес — это недостаток командного духа и сплоченности, снижение мотивации и вовлеченности сотрудников в достижение корпоративных целей. Отсюда и очень символичное название «Игра без мяча», а также подбор гостей, имеющих богатый спортивный и управленческий опыт. Уверены, индустрии такой формат ментального коучинга будет интересен», — сказала Сурикова.

Мероприятие пройдет 27 марта в рамках делового клуба «1912», учрежденного прошлой осенью РФС при поддержке BetBoom и Русской медиагруппы.

Название клуба — 1912 — отсылка к году образования РФС, а также зарождению сборной России по футболу. РФС создал эту площадку для развития тесной коммуникации футбола и бизнеса. Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказывал «РБК Спорт», что Клуб должен углубить партнерские отношения организации с топ-менеджментом российских компаний, лидерами медиаиндустрии и представителями органов власти, а также продемонстрировать отрасли «новый иммерсивный формат подачи футбола на разные аудитории и смыслы».

Карпин — известный российский тренер и футболист. Основная часть его карьеры прошла в «Спартаке» и испанской «Сельте». В качестве тренера он работал в «Спартаке», «Ростове», «Мальорке». Был также генеральным директором футбольного «Спартака». С 2021 года он возглавляет сборную России.

Каррера известен российским болельщикам по работе в «Спартаке», с которым в 2017 году стал чемпионом России. Также он работал в штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и «Челси». Будучи игроком, он побеждал с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», английские «Челси» и «Фулхэм», французский «Бордо». Кандидат психологических наук Смертин часто выступает в качестве бизнес-коуча на различных деловых площадках. На протяжении последних лет он возглавляет в РФС департамент социального устойчивого развития.