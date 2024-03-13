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Дело Квинси Промеса ,  
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Прокуратура Нидерландов сообщила о контактах с ОАЭ для ареста Промеса

Прокуратура Нидерландов сообщила о контактах с властями ОАЭ для ареста Промеса
Сюжет
Дело Квинси Промеса
В ведомстве объяснили арест Промеса «красным уведомлением» и «конструктивным сотрудничеством» с ОАЭ
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Прокуратура Нидерландов выступила с заявлением после ареста в ОАЭ футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. В ведомстве сообщили, что его причиной стал запрос Нидерландов в Интерпол о розыске Промеса. На Родине бывшего футболиста сборной страны и лидера «Спартака» приговорили к тюремному сроку по делам о контрабанде наркотиков и нападении на кузена.

В голландской прокуратуре заявили, что в результате «конструктивного сотрудничества» ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Его имя в сообщении не называется. В ведомстве добавили, что по данным СМИ, арестованный жил в роскошном отеле в Дубае.

«Арест был произведен на основании «красного уведомления», выпущенного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — говорится в сообщении.

«Красное уведомление» — запрос члена Интерпола другим государствам-участникам организации об установлении местонахождения и предварительном аресте с целью экстрадиции для уголовного преследования.

В конце февраля после окончания сборов Промес не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» в Россию, он был задержан и доставлен в полицейский участок. Через день стало известно, что его отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось. Вечером 13 марта Промес был вновь арестован.

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Квинси Промес ОАЭ Нидерланды ФК Спартак Москва арест экстрадиция Дубай
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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