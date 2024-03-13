Широков заявил, что «не понял» решения «Краснодара» уволить тренера

По мнению бывшего футболиста команды Романа Широкова, отставки Владимира Ивича из «Краснодара» «ничего не предвещало»

Роман Широков (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Отставка главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича стала большой неожиданностью, заявил «РБК Спорт» бывший игрок команды и экс-капитан сборной России Роман Широков.

«Очень неожиданная отставка. Ничего не предвещало. Я не знаю, что было внутри коллектива, но внешне все было отлично. Можно сказать, что в двух матчах недобрали очков. Но они в золотой гонке, ничего страшного не произошло. Я не понимаю, на основании чего было принято это решение», — сказал Широков.

В среду утром «Краснодар», принадлежащий Сергею Галицкому, отправил в отставку с поста главного тренера команды Владимира Ивича. Накануне этого решения команда проиграла «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетела из Кубка России. А до этого, после возобновления сезона, команда по разу сыграла вничью и проиграла в Российской премьер-лиге (РПЛ), пропустив «Зенит» на первое место в чемпионате.

46-летний Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Сербский специалист стал лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч (1,9 очка) в РПЛ.

Широков — трехкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА), экс-капитан национальной команды. За «Краснодар» он провел в общей сложности 21 матч и забил семь мячей.