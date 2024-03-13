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Эксклюзив

Широков заявил, что «не понял» решения «Краснодара» уволить тренера

Футболист Широков назвал неожиданной отставку тренера «Краснодара» Ивича
По мнению бывшего футболиста команды Романа Широкова, отставки Владимира Ивича из «Краснодара» «ничего не предвещало»
Роман Широков&nbsp;
Роман Широков  (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Отставка главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича стала большой неожиданностью, заявил «РБК Спорт» бывший игрок команды и экс-капитан сборной России Роман Широков.

«Очень неожиданная отставка. Ничего не предвещало. Я не знаю, что было внутри коллектива, но внешне все было отлично. Можно сказать, что в двух матчах недобрали очков. Но они в золотой гонке, ничего страшного не произошло. Я не понимаю, на основании чего было принято это решение», — сказал Широков.

В среду утром «Краснодар», принадлежащий Сергею Галицкому, отправил в отставку с поста главного тренера команды Владимира Ивича. Накануне этого решения команда проиграла «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетела из Кубка России. А до этого, после возобновления сезона, команда по разу сыграла вничью и проиграла в Российской премьер-лиге (РПЛ), пропустив «Зенит» на первое место в чемпионате.

46-летний Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Сербский специалист стал лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч (1,9 очка) в РПЛ.

Широков — трехкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА), экс-капитан национальной команды. За «Краснодар» он провел в общей сложности 21 матч и забил семь мячей.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Краснодар Владимир Ивич Российская премьер-лига (РПЛ) Роман Широков
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