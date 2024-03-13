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«Ахмат» выбил аутсайдера Первой лиги из Кубка России

«Ахмат» выбил аутсайдера Первой лиги «Волгарь» из Кубка России
Грозненский клуб победил «Волгарь» со счетом 2:1 и вышел во второй этап 1/4 финала «пути регионов» Кубка страны
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»
Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли астраханский «Волгарь» со счетом 2:1 в матче первого этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России по футболу.

В составе победителей голы забили Иван Олейников (28-я минута) и Владимир Ильин (59). У проигравших отличился Тимур Жамалетдинов (73).

«Ахмат» теперь во втором этапе сыграет с одной из проигравших команд в 1/4 финала «пути РПЛ». «Волгарь» завершил борьбу в Кубке России.

«Ахмат» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Волгарь» расположился на последней, 18-й строчке в Первой лиге.

Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК Ахмат
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