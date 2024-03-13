Аршавин оценил решение клуба Галицкого уволить тренера

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» с Владимиром Ивичем еще мог бы побороться за первое место. «Краснодар» после рестарта РПЛ уступил первое место «Зениту» и отстает от него на одно очко

Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Отставка главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича является неожиданной, заявил «РБК Спорт» бывший капитан сборной России, член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и все можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — заявил Аршавин.

В среду «Краснодар» объявил об отставке с поста главного тренера команды Владимира Ивича. Это произошло, после того как клуб Сергея Галицкого в двух матчах РПЛ сыграл вничью и проиграл, пропустив на первое место «Зенит» и уступая ему одно очко. А накануне команда проиграла «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетела из Кубка России.

Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Серб был лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Краснодар» во главе с ним в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ.