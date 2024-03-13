Аршавин оценил решение клуба Галицкого уволить тренера
Отставка главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича является неожиданной, заявил «РБК Спорт» бывший капитан сборной России, член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.
«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и все можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — заявил Аршавин.
В среду «Краснодар» объявил об отставке с поста главного тренера команды Владимира Ивича. Это произошло, после того как клуб Сергея Галицкого в двух матчах РПЛ сыграл вничью и проиграл, пропустив на первое место «Зенит» и уступая ему одно очко. А накануне команда проиграла «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2 и вылетела из Кубка России.
Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Серб был лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Краснодар» во главе с ним в среднем набирал 1,9 очка за матч в РПЛ.
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