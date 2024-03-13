 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей

В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей: видео
Инцидент произошел в матче «Чикаго» и «Анахайма». В драке принял участие российский защитник «Дакс» Павел Минтюков
Павел Минтюков (справа)
Павел Минтюков (справа) (Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters)

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс» произошла массовая драка, в которой даже поучаствовали вратари.

Инцидент произошел на 10-й минуте третьего периода. Сначала у ворот «Чикаго» начали толкаться защитник «Блэкхокс» Джарред Тинорди и форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш. В итоге стычка переросла в массовую, в ней поучаствовали все находящиеся на площадке игроки, в том числе голкиперы обеих команд — Петр Мразек и Джон Гибсон.

Поучаствовал в потасовке и 20-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков, проводящий дебютный сезон в НХЛ.

В итоге Мразек, Тинорди, Риз Джонсон, Маккензи Энтуисл у «Чикаго», а также Гибсон, Радко Гудас, Минтюков и Мактавиш — у «Анахайма», получили в сумме 65 штрафных минут, Гибсон был удален до конца игры за пересечение красной линии.

Встреча в итоге завершилась со счетом 7:2 в пользу «Чикаго».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Чикаго Блэкхокс Анахайм Дакс Павел Минтюков
Материалы по теме
Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром НХЛ всех времен
Спорт
Ничушкин набрал три очка в своем 500-м матче в НХЛ
Спорт
Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Индекс ОФЗ упал до минимума с апреля 2022 года Инвестиции, 12:49
Киев заявил о необходимости заменить 330 тыс. уставших военнослужащих Политика, 12:43
Девелопер Country Garden впервые пропустил выплату по облигациям в юанях Инвестиции, 12:42
Призер Олимпиады в Сочи биатлонист Гараничев решил завершить карьеру Спорт, 12:40
Росгвардия отчиталась о 30 погибших диверсантах в ходе атаки на границу Политика, 12:35
Дофаминовая петля: почему люди так любят Reels и как это использовать Pro, 12:32
Мужчина с ружьем попытался ограбить отделение Сбербанка в тюменском селе Общество, 12:32
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Комиссиям в сети Ethereum предсказали снижение после обновления Dencun Крипто, 12:29
Финская таможня напомнила об исключениях для машин с российскими номерами Политика, 12:28
Матыцин предложил не бойкотировать Олимпиаду в Париже Спорт, 12:26
Путин призвал Запад осознать конец «бала вампиров» Политика, 12:26
Количество жертв обстрела села Кульбаки выросло до двух Политика, 12:23
Глобальные дивидендные выплаты в 2024 году вырастут до рекорда в $1,7 трлн Инвестиции, 12:20
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 12:14