В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей: видео

В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей

Инцидент произошел в матче «Чикаго» и «Анахайма». В драке принял участие российский защитник «Дакс» Павел Минтюков

Павел Минтюков (справа) (Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters)

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс» произошла массовая драка, в которой даже поучаствовали вратари.

Инцидент произошел на 10-й минуте третьего периода. Сначала у ворот «Чикаго» начали толкаться защитник «Блэкхокс» Джарред Тинорди и форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш. В итоге стычка переросла в массовую, в ней поучаствовали все находящиеся на площадке игроки, в том числе голкиперы обеих команд — Петр Мразек и Джон Гибсон.

Поучаствовал в потасовке и 20-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков, проводящий дебютный сезон в НХЛ.

В итоге Мразек, Тинорди, Риз Джонсон, Маккензи Энтуисл у «Чикаго», а также Гибсон, Радко Гудас, Минтюков и Мактавиш — у «Анахайма», получили в сумме 65 штрафных минут, Гибсон был удален до конца игры за пересечение красной линии.

Встреча в итоге завершилась со счетом 7:2 в пользу «Чикаго».