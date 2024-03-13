В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей
Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхокс» и «Анахайм Дакс» произошла массовая драка, в которой даже поучаствовали вратари.
Инцидент произошел на 10-й минуте третьего периода. Сначала у ворот «Чикаго» начали толкаться защитник «Блэкхокс» Джарред Тинорди и форвард «Дакс» Мэйсон Мактавиш. В итоге стычка переросла в массовую, в ней поучаствовали все находящиеся на площадке игроки, в том числе голкиперы обеих команд — Петр Мразек и Джон Гибсон.
Поучаствовал в потасовке и 20-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков, проводящий дебютный сезон в НХЛ.
В итоге Мразек, Тинорди, Риз Джонсон, Маккензи Энтуисл у «Чикаго», а также Гибсон, Радко Гудас, Минтюков и Мактавиш — у «Анахайма», получили в сумме 65 штрафных минут, Гибсон был удален до конца игры за пересечение красной линии.
Встреча в итоге завершилась со счетом 7:2 в пользу «Чикаго».
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