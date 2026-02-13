ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Ренну» в чемпионате Франции
Футболисты «Пари Сен-Жермен» в гостях проиграли «Ренну» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Ренна» мячи на счету Мусса Аль-Тамари (34-я минута), Эстебана Леполя (69) и Бриля Эмболо (81).
У ПСЖ отличился Усман Дембеле (71).
Ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов. Это его третий матч после травмы. В декабре футболист получил перелом руки в серии пенальти с бразильским «Фламенго» в победном финале Межконтинентального кубка, где отразил четыре удара подряд (первый случай на турнирах ФИФА).
ПСЖ, у которого прервалась победная серию из семи матчей в чемпионате страны, идет лидером турнирной таблицы Лиги 1 — на счету клуба 51 очко. «Ренн» (34) занимает пятую строчку.
