Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали
Комментатор Михаил Гречанин был оштрафован за оскорбление хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.
«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично)», — говорится в сообщении.
Гречанину назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс руб.
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» опубликовал запись трансляции матча между «Сибирью» и «Астаной» на детско-юношеском турнире в Омске. Во время выхода казахстанских хоккеистов на лед Гречанин в ходе телефонного разговора нецензурно выразился в адрес спортсменов и назвал их «чебуродами».
После инцидента на него подали жалобу родители.
Гречанин извинился за сказанные слова и заявил, что «это не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь».
