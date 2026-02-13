Овечкин назвал «невосполнимой утратой» смерть своего первого тренера
Российский хоккеист Александр Овечкин назвал «невосполнимой утратой» смерть чемпиона мира 1975 года по хоккею Александра Филиппова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо», чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», — написал Овечкин.
Филиппов скончался 13 февраля в возрасте 76 лет. Он являлся крестным отцом и первым тренером хоккеиста. По воспоминаниям отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» Михаила Овечкина, именно Филиппов посоветовал отправить Александра в секцию хоккея.
В качестве игрока Филлипов выступал за московское «Динамо», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР. Он введен в Зал славы клуба.
После завершения профессиональной карьеры он работал тренером в системе «Динамо».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»