Овечкин назвал «невосполнимой утратой» смерть своего первого тренера

Крестный отец и первый тренер Александра Овечкина Александр Филиппов скончался 13 февраля в возрасте 76 лет

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский хоккеист Александр Овечкин назвал «невосполнимой утратой» смерть чемпиона мира 1975 года по хоккею Александра Филиппова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо», чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», — написал Овечкин.

Филиппов скончался 13 февраля в возрасте 76 лет. Он являлся крестным отцом и первым тренером хоккеиста. По воспоминаниям отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» Михаила Овечкина, именно Филиппов посоветовал отправить Александра в секцию хоккея.

В качестве игрока Филлипов выступал за московское «Динамо», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР. Он введен в Зал славы клуба.

После завершения профессиональной карьеры он работал тренером в системе «Динамо».