Президент МОК назвала справедливой дисквалификацию украинца

Президент МОК Кирсти Ковентри отметила, что правила обеспечивают безопасность

Президент МОК Кирсти Ковентри (Фото: Yves Herman - Pool / Getty Images)

Президент МОК Кирсти Ковентри назвала справедливой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича за отказ сменить шлем с изображением погибших во время конфликта на Украине. Об этом она рассказал журналистам.

«Правила есть правила. Я думаю, они справедливы и обеспечивают безопасность», — рассказала Ковентри журналистам.

Вчера вместе с отстранением МОК лишил Гераскевича аккредитации, которая дает право находиться в олимпийской деревне и на объектах Игр. Позднее Ковентри вернула аккредитацию после встречи с украинцем, во время которой она расплакалась.

Гераскевич собирался выступить на Играх в шлеме с фотографиями атлетов, погибших в ходе конфликта на Украине, но МОК ему запретил.

Представитель МОК сказал, что в мире продолжаются 130 конфликтов и МОК не может позволить делать заявления по ним во время соревнований. Но до или после в социальных сетях и интервью спортсменам разрешено высказываться, добавил он.

Представитель МОК также указал, что на некоторых могут оказывать давление их правительства и национальные олимпийские комитеты с целью выступать с заявлениями, с которыми те могут быть не согласны, поэтому правила поведения создают для спортсменов «безопасное пространство».

Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что с Гераскевичем «была, есть и будет вся Украина» и он уже одержал «победу».