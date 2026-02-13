 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,3 x 3,8 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,55 x 4,2 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,16 x 9 2 12,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,38 x 5,2 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,3 x 6,4 2 8 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,65 x 4,6 2 4,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11 2 24 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Президент МОК назвала справедливой дисквалификацию украинца

Президент МОК Ковентри назвала справедливой дисквалификацию украинца
Сюжет
Олимпиада-2026
Президент МОК Кирсти Ковентри отметила, что правила обеспечивают безопасность
Президент МОК Кирсти Ковентри
Президент МОК Кирсти Ковентри (Фото: Yves Herman - Pool / Getty Images)

Президент МОК Кирсти Ковентри назвала справедливой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича за отказ сменить шлем с изображением погибших во время конфликта на Украине. Об этом она рассказал журналистам.

«Правила есть правила. Я думаю, они справедливы и обеспечивают безопасность», — рассказала Ковентри журналистам.

Вчера вместе с отстранением МОК лишил Гераскевича аккредитации, которая дает право находиться в олимпийской деревне и на объектах Игр. Позднее Ковентри вернула аккредитацию после встречи с украинцем, во время которой она расплакалась.

Гераскевич собирался выступить на Играх в шлеме с фотографиями атлетов, погибших в ходе конфликта на Украине, но МОК ему запретил.

Представитель МОК сказал, что в мире продолжаются 130 конфликтов и МОК не может позволить делать заявления по ним во время соревнований. Но до или после в социальных сетях и интервью спортсменам разрешено высказываться, добавил он.

Представитель МОК также указал, что на некоторых могут оказывать давление их правительства и национальные олимпийские комитеты с целью выступать с заявлениями, с которыми те могут быть не согласны, поэтому правила поведения создают для спортсменов «безопасное пространство».

Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что с Гераскевичем «была, есть и будет вся Украина» и он уже одержал «победу».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Кирсти Ковентри Олимпиада-2026
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
Материалы по теме
МОК вернул олимпийскую аккредитацию украинскому скелетонисту
Спорт
МОК объяснил дисквалификацию украинского скелетониста на Олимпиаде
Спорт
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста за шлем с фото погибших
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49