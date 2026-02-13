 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Умер крестный отец и первый тренер Александра Овечкина

Чемпион мира Александр Филиппов является крестным отцом и тренером Александра Овечкина. По воспоминаниям отца лучшего нападающего в истории НХЛ, именно Филиппов посоветовал отправить Александра в секцию хоккея
Чемпион мира 1975 года по хоккею Александр Филиппов
Чемпион мира 1975 года по хоккею Александр Филиппов (Фото: ХК "Динамо")

Чемпион мира 1975 года по хоккею Александр Филиппов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Филлипов выступал на позиции защитника за московское «Динамо», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка СССР (1972, 1976) и многократным призером чемпионатов СССР. Он введен в Зал славы клуба.

После завершения профессиональной карьеры работал тренером в системе «Динамо».

Филиппов является крестным отцом и тренером Александра Овечкина. По воспоминаниям отца лучшего нападающего в истории НХЛ, именно Филиппов посоветовал отправить Александра в секцию хоккея.

«Мы живем на Флотской улице, в доме, где получали квартиры динамовцы по разным видам спорта. По соседству — и чемпион мира 1975 года по хоккею Александр Филиппов, и футболист Сергей Никулин, и баскетболист Владимир Жигилий. И каждый советовал отдать сына в свой вид спорта. А я его в детстве и на плавание водил, и на водное поло — в бассейн на «Динамо», — вспоминал Михаил Овечкин.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2026
