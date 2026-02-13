Какие элементы запрещены в фигурном катании

По правилам ISU в фигурном катании запрещены некоторые элементы, которые связаны с прыжками, поддержками. Что это за элементы — в материале «РБК Спорт»

Илья Малинин (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

В фигурном катании по правилам Международного союза конькобежцев (ISU) запрещены некоторые элементы, которые связаны с прыжками, поддержками. Нарушение запретов элементов приводит к существенным штрафам, обычно снижению GOE, или полному обнулению стоимости элемента.

GOE (Grade of Execution) — оценка качества исполнения элемента в фигурном катании. Простыми словами — это надбавка к стоимости или снижение стоимости элемента. GOE варьируется от -5 до +5, где 0 означает нормальное исполнение, соответствующее базовому уровню элемента.

Большинство этих запретов введены по двум причинам: для безопасности спортсменов и поддержания спортивной эстетики программы.

Прыжки

В рамках официальных программ запрещены каскады из четырех и более прыжков подряд. Это связано с риском получения травмы при выполнении длительных серий сложных прыжков.

В женском одиночном катании в короткой программе запрещены четверные прыжки. Официально запрет никак не объясняется. Считается, что разрешение на выполнение прыжков в четыре оборота скажется на интриге в соревнованиях — на данный момент лишь несколько спортсменок способны выполнять этот элемент.

Фигуристы могут исполнять максимум семь прыжков в произвольной программе. Однако в июне 2024 года конгресс ISU принял решение, что с сезона 2026/27 фигуристы смогут максимально исполнять шесть, а не семь прыжков в произвольных программах.

В парном катании запрещены прыжки навстречу партнеру.

Ограничения на поддержки

В парных прокатах фигуристов и танцах на льду установлены строгие правила поддержки.

Запрещается брать партнершу за голову, вращать фигуристку в воздухе вокруг себя за руку или ногу.

Также запрещено вращение более 3,5 оборота в поддержке, вертикальные вращения, при которых партнерша переворачивается вверх ногами. Также нельзя удерживать партнершу в позе шпагата вниз головой с углом между бедрами более 45 градусов.

Кроме того, нельзя сидеть на голове или стоять на плечах партнера. Также в правилах ISU указано, что лежание или неподвижное стояние на коленях на льду приравнивается к падению, и это считается нарушением.

На соревнованиях также запрещен любой реквизит. Это включает любые внешние предметы, не связанные непосредственно с коньками или одеждой.

Как было разрешено сальто

Впервые в истории официальных соревнований по фигурному катанию сальто продемонстрировал американец Терри Кубичка — это произошло на чемпионате США 1976 года. Он включил элемент в программу после всех прыжков.

Однако ISU в 1976 году запретил сальто в фигурном катании. В качестве основных причин такого решения называли потенциальную травматичность трюка и его несоответствие требованию, согласно которому необходимо приземлять прыжки на одну ногу. По другой версии, чиновники считали сальто слишком вызывающим элементом, нарушающим эстетику фигурного катания.

Летом 2024 года ISU официально снял действовавший более 48 лет запрет на исполнение сальто, разрешив включать его в программы с сезона 2024/25. В ISU объяснили это тем, что сальто — зрелищный элемент и сейчас нелогично штрафовать за его исполнение.