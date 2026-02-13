Малинин исполнил сальто на Олимпиаде. Почему элемент был запрещен

На Олимпийских играх 2026 года впервые после снятия запрета было выполнено сальто. Почему элемент был запрещен и кто его ранее выполнял — в материале «РБК Спорт»

Илья Малинин (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Кто первым исполнил сальто

Впервые в истории официальных соревнований по фигурному катанию сальто продемонстрировал американец Терри Кубичка — это произошло на чемпионате США 1976 года. Он включил элемент в программу после всех прыжков.

Спустя месяц фигурист повторил сальто уже на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, а затем и на чемпионате мира того же года.

Почему сальто запретили

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил сальто в фигурном катании в 1976 году.

В качестве основных причин такого решения называли потенциальную травматичность трюка и его несоответствие требованию, согласно которому необходимо приземлять прыжки на одну ногу. По другой версии, чиновники считали сальто слишком вызывающим элементом, нарушающим эстетику фигурного катания.

Кто исполнял сальто после запрета

Сурия Бонали (Фото: Global Look Press)

Более чем через двадцать лет после официального запрета на выполнение сальто на соревнованиях этот элемент на Олимпийских играх 1998 года в Нагано исполнила французская фигуристка Сурия Бонали.

После неудачного выступления в короткой программе и падения в начале произвольной Бонали поняла, что уже не сможет побороться за призовые места, поэтому она выполнила сальто, чтобы впечатлить публику.

Позднее спортсменка рассказывала, что ее поступок был формой протеста против действовавших тогда правил, поскольку она неоднократно сталкивалась с дискриминацией. Также она выражала надежду, что со временем сальто оценят как вклад в развитие фигурного катания.

В отличие от Кубички, Бонали выполнила приземление на одну ногу. По правилам действовавшей тогда шестибалльной системы судейства с ее оценок сняли по 0,2 балла за каждую из двух оценок.

Адам Сяо Хим Фа (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Через 25 лет, в октябре 2023 года, французский фигурист Адам Сяо Хим Фа впервые сделал сальто в произвольной программе на турнире Shanghai Trophy. Спортсмен выполнил прыжок и получил 2 штрафных балла. Несмотря на это, он выиграл соревнование. В сезоне 2023/24 французский фигурист регулярно включал сальто в соревновательные программы.

Французский спортсмен также исполнил сальто в произвольной программе на чемпионате Европы. Это помешало ему завоевать золотую медаль турнира. Также в конце сезона он выступил на чемпионате мира, где из-за запрещенного элемента стал бронзовым призером.

После выступления на чемпионате Европы Сяо Хим Фа пояснял, что исполняет прыжок ради популяризации фигурного катания. По мнению фигуриста, элемент менее опасен, чем принято считать.

Сальто разрешено исполнять в ледовых шоу и показательных выступлениях. В декабре 2025 года на ледовом шоу Евгения Плющенко «Белоснежка» пять фигуристов одновременно исполнили сальто. В этом элементе поучаствовали Любовь Рубцова, Злата Саприна, Полина Ляненко, Елисей Иванов и Дмитрий Алиев. Также в декабре на шоу Плющенко «Спящая Красавица» в Минске Кира Трофимова и Любовь Рубцова параллельно исполнили сальто. «Ну это точно впервые в мире, друзья! Параллельное сальто от Киры Трофимовой и Любы Рубцовой на шоу «Спящая Красавица» в Минске», — написал в своем телеграм-канале Плющенко.

Почему элемент разрешили и кто первый его исполнил

Летом 2024 года ISU официально снял действовавший более 48 лет запрет на исполнение сальто, разрешив включать его в программы с сезона 2024/25. В ISU объяснили это тем, что сальто — зрелищный элемент и сейчас нелогично штрафовать за его исполнение.

После того как сальто снова разрешили, элемент «почти сразу» появился на соревнованиях более низкого уровня. В частности, в сентябре 2024 года на турнире Lombardia Trophy этот элемент успешно исполнил американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин, который в итоге стал победителем соревнований.

Илья Малинин (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Малинин также первым выполнил сальто, после того как элемент был вновь разрешен, на Олимпиаде. 7 февраля 2026 года он исполнил сальто назад в короткой программе командного турнира Игр.

Илья Малинин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

8 февраля в произвольной программе командных соревнований Малинин повторил элемент, исполнив сальто назад на одной ноге. Малинин стал первым в истории Олимпийских игр фигуристом, который легально приземлил сальто на одну ногу в мужской произвольной программе.

Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Фото: Global Look Press)

В сезоне 2025/26 канадский дуэт Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стал первой спортивной парой, выполнившей сальто назад на соревнованиях под эгидой ISU. Изначально Дешам выступал против включения этого элемента, считая его слишком опасным, однако Стеллато-Дудек удалось его убедить.