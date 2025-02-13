Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Марселе (Франция) с призовым фондом более €760 тыс.
Медведев, обладатель wild card и первый номер посева, начал выступление со второго круга, где обыграл француза Пьер-Юга Эрбера (192-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4.
Следующим соперником Медведева будет немец Ян-Леннард Штруфф (46-й) или француз Уго Гренье (202-й).
Медведев выиграл турнир в Марселе в 2021 году.
В этом сезоне российский теннисист участвует в третьем турнире, на двух предыдущих он не смог выиграть больше одного матча.
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