Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Россиянин обыграл в двух сетах Пьер-Юга Эрбера — 6:2, 6:4. Медведев побеждал в Марселе в 2021 году, в этом сезоне ему дали wild card

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Марселе (Франция) с призовым фондом более €760 тыс.

Медведев, обладатель wild card и первый номер посева, начал выступление со второго круга, где обыграл француза Пьер-Юга Эрбера (192-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:4.

Следующим соперником Медведева будет немец Ян-Леннард Штруфф (46-й) или француз Уго Гренье (202-й).

Медведев выиграл турнир в Марселе в 2021 году.

В этом сезоне российский теннисист участвует в третьем турнире, на двух предыдущих он не смог выиграть больше одного матча.