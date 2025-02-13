«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ
«Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, проиграв в столичном дерби «Динамо» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
У «Динамо» шайбы забросили Никита Гусев (15-я и 59-я минуты), Джордан Уил (33) и Максим Комтуа (47).
У «Спартака» забил Александр Беляев.
«Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции, «Спартак» — шестое.
В этом сезоне команды встречались третий раз, «Спартак» выиграл только первую встречу в сентябре (4:2).
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