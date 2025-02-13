«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

Матч закончился победой «бело-голубых» со счетом 4:1, у Никиты Гусева — дубль

Андрей Миронов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

«Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, проиграв в столичном дерби «Динамо» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

У «Динамо» шайбы забросили Никита Гусев (15-я и 59-я минуты), Джордан Уил (33) и Максим Комтуа (47).

У «Спартака» забил Александр Беляев.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции, «Спартак» — шестое.

В этом сезоне команды встречались третий раз, «Спартак» выиграл только первую встречу в сентябре (4:2).