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«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

КХЛ: «Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби
Матч закончился победой «бело-голубых» со счетом 4:1, у Никиты Гусева — дубль
Андрей Миронов
Андрей Миронов (Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»)

«Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, проиграв в столичном дерби «Динамо» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

У «Динамо» шайбы забросили Никита Гусев (15-я и 59-я минуты), Джордан Уил (33) и Максим Комтуа (47).

У «Спартака» забил Александр Беляев.

«Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции, «Спартак» — шестое.

В этом сезоне команды встречались третий раз, «Спартак» выиграл только первую встречу в сентябре (4:2).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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