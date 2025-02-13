RMC Sport узнал об угрозе Катара прекратить финансирование ПСЖ

Президента ПСЖ Аль-Хелаифи обвинили в злоупотреблении властью в деле о внутренних спорах в компании Lagardere. Это уже не первое дело против катарца во Франции, и власти эмирата пригрозили прекратить инвестировать в страну

Нассер Аль-Хелаифи (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

В Катаре пригрозили свернуть инвестиции во Франции, в том числе в «Пари Сен-Жермен», из-за предъявленных президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи обвинений в злоупотреблении властью в деле Lagardere 2018 года, пишет RMC Sport.

Источник, близкий к властям Катара, сообщил изданию, что в эмирате устали от «ложных судебных разбирательств, шантажа, ежедневной критики» и других проблем с Францией.

По данным AFP, Аль-Хелаифи предъявили обвинения 5 февраля. Его подозревают в том, что он мог использовать свое влияние, в том числе участвовать в подкупе голосов, чтобы изменить позицию Катарского суверенного фонда (QIA), чья дочерняя структура на тот момент была основным акционером Lagardеre, во внутреннем споре по поводу управления компанией. QIA тогда сначала поддержал конкурентов Лагардера, но через пять дней передумал.

Главу Lagardere Арно Лагардера подозревают в мошенническом использовании около €125 млн, принадлежавших компании, для финансирования своих личных расходов.

Источник, близкий к совету директоров QIA, заявил, что дело Lagardеre не имеет никакого отношения к Аль-Хелаифи, но из-за громкого имени его будут связывать с разбирательством, пока оно окончательно не развалится через несколько лет.

Во Франции Аль-Хелаифи ранее был фигурантом дела о предполагаемой коррупции при заявках Катара на чемпионаты мира по легкой атлетике в 2017 и 2019 годах, его закрыл кассационный суд. Также парижские следственные судьи расследуют возможную причастность Аль-Хелаифи к похищению в Катаре франко-алжирского лоббиста Тайеба Бенабдеррахмана.