«Лада» проиграла десятый матч подряд в КХЛ
Тольяттинская «Лада» проиграла «Сибири» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, потерпев от новосибирцев второе поражение за три дня.
Игра в Новосибирске закончилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
У хозяев льда дубль оформил Тревор Мерфи (26-я и 49-я минуты), по голу на счету Максима Карпова (2) и Георгия Белоусова (37). У Белоусова еще две результативные передачи.
У «Лады» забил Иван Романов (54).
«Лада» 11 февраля проиграла «Сибири» с таким же счетом.
Серия поражений «Лады» в КХЛ составляет 10 матчей. Тольяттинцы занимают десятое место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое.
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