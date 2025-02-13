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«Лада» проиграла десятый матч подряд в КХЛ

«Сибирь» продлила серию поражений «Лады» в КХЛ до десяти матчей
Матч в Новосибирске закончился со счетом 4:1. У Тревора Мерфи дубль. «Лада» проиграла «Сибири» второй раз за три дня
Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь»

Тольяттинская «Лада» проиграла «Сибири» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, потерпев от новосибирцев второе поражение за три дня.

Игра в Новосибирске закончилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

У хозяев льда дубль оформил Тревор Мерфи (26-я и 49-я минуты), по голу на счету Максима Карпова (2) и Георгия Белоусова (37). У Белоусова еще две результативные передачи.

У «Лады» забил Иван Романов (54).

«Лада» 11 февраля проиграла «Сибири» с таким же счетом.

Серия поражений «Лады» в КХЛ составляет 10 матчей. Тольяттинцы занимают десятое место в Восточной конференции, «Сибирь» — седьмое.

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