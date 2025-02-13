В России решили объединить федерации бейсбола и софтбола

В России решили объединить еще две спортивные федерации

Объединительная конференция пройдет 19 февраля. Соревнования по софтболу включены в программу Олимпиады-2028. Министр спорта Дегтярев отметил, что в стране оба вида развиваются с 1980-х

Фото: Федерация бейсбола России

Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение о слиянии, которое состоится 19 февраля, сообщил в телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев.

Министр отметил, что его ведомство поддерживает это «назревшее решение», которое позволит вывести развитие обоих видов «на новый уровень».

На международном уровне оба вида спорта курирует Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC).

Дегтярев выразил уверенность, что новую организацию возглавит президент Федерации бейсбола, заслуженный тренер России Дмитрий Киселев.

Министр напомнил, что в России профессионально занимаются софтболом и бейсболом с 1986 года, а в 2001 и 2003 годах российские команды взяли серебро чемпионатов Европы по бейсболу и софтболу соответственно.

Софтбол — разновидность бейсбола, соревнования по этому виду проводили на пяти Олимпиадах, их включили в программу Игр-2028.

Ранее в России были созданы объединенные федерации гимнастики, водных видов спорта и гребли.