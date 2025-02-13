В России решили объединить еще две спортивные федерации
Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение о слиянии, которое состоится 19 февраля, сообщил в телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев.
Министр отметил, что его ведомство поддерживает это «назревшее решение», которое позволит вывести развитие обоих видов «на новый уровень».
На международном уровне оба вида спорта курирует Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC).
Дегтярев выразил уверенность, что новую организацию возглавит президент Федерации бейсбола, заслуженный тренер России Дмитрий Киселев.
Министр напомнил, что в России профессионально занимаются софтболом и бейсболом с 1986 года, а в 2001 и 2003 годах российские команды взяли серебро чемпионатов Европы по бейсболу и софтболу соответственно.
Софтбол — разновидность бейсбола, соревнования по этому виду проводили на пяти Олимпиадах, их включили в программу Игр-2028.
Ранее в России были созданы объединенные федерации гимнастики, водных видов спорта и гребли.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа
Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция
В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины