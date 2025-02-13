 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В России решили объединить еще две спортивные федерации

В России решили объединить федерации бейсбола и софтбола
Объединительная конференция пройдет 19 февраля. Соревнования по софтболу включены в программу Олимпиады-2028. Министр спорта Дегтярев отметил, что в стране оба вида развиваются с 1980-х
Фото: Федерация бейсбола России
Фото: Федерация бейсбола России

Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение о слиянии, которое состоится 19 февраля, сообщил в телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев.

Министр отметил, что его ведомство поддерживает это «назревшее решение», которое позволит вывести развитие обоих видов «на новый уровень».

На международном уровне оба вида спорта курирует Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола (WBSC).

Дегтярев выразил уверенность, что новую организацию возглавит президент Федерации бейсбола, заслуженный тренер России Дмитрий Киселев.

Министр напомнил, что в России профессионально занимаются софтболом и бейсболом с 1986 года, а в 2001 и 2003 годах российские команды взяли серебро чемпионатов Европы по бейсболу и софтболу соответственно.

Софтбол — разновидность бейсбола, соревнования по этому виду проводили на пяти Олимпиадах, их включили в программу Игр-2028.

Ранее в России были созданы объединенные федерации гимнастики, водных видов спорта и гребли.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бейсбол Михаил Дегтярев
Материалы по теме
Сихарулидзе выбрали президентом Федерации фигурного катания России
Спорт
Ильгара Мамедова переизбрали на пост главы Федерации фехтования России
Спорт
Главе «Марафона» предложили возглавить Федерацию тяжелой атлетики России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Дума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниямиНедвижимость, 16:04
В Госдуме предложили запретить рекламу оборудования для самогонаТехнологии и медиа, 16:02
Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на третьОбщество, 15:58
Украденный мошенниками у экс-владельца «Интера» €1 млн нашлиСпорт, 15:58
Банки и госслужбы не смогут использовать иностранные мессенджерыПолитика, 15:51
Аналитики заявили о подешевевшем борщевом наборе со свининойВино, 15:49
Празднование свадьбы детей раввинов России и Украины попало на видеоОбщество, 15:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе из-за БПЛА на границеПолитика, 15:33
Глава Пентагона заявил, что Трамп не предал УкраинуПолитика, 15:25
Универсальность и индивидуальность: как создаются вещи вне времениОтрасли, 15:24
Мэр Оренбурга Салмин записался добровольцем на военную операциюПолитика, 15:19
Дума одобрила идею обязать гражданина России приносить присягу с 14 летОбщество, 15:17
В Ненецком округе запустили жилищную программу «Чумовой капитал»Недвижимость, 15:17
Инфаркт в 30, диабет в 20: почему возрастные заболевания «молодеют»Pro, 15:15