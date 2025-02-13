«Авангард» разгромил «Амур» и выиграл третий матч подряд в КХЛ
Омский «Авангард» одержал крупную гостевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра завершилась со счетом 7:1 (1:0, 2:0, 4:0) в пользу омичей.
У «Авангарда» по три очка набрали Джованни Фьоре (дубль и передача), Константин Окулов (1+2) и Райан Спунер (1+2), по шайбе на счету Данила Башкирова, Марка Вербы и Семена Чистякова.
У хабаровчан забил Владислав Барулин.
Для «Амура» эта игра стала 1001-й в КХЛ, как и для форварда «Авангарда» Ильи Каблукова.
«Авангард» выиграл третий матч подряд и занимает шестое место в Восточной конференции, «Амур» — 11-й.
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