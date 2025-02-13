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«Авангард» разгромил «Амур» и выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Авангард» продлил победную серию в КХЛ разгромом «Амура»
Игра в Хабаровске завершилась победой омичей со счетом 7:1. По три очка набрали Джованни Фьоре, Райан Спунер и Константин Окулов. «Авангард» одержал самую крупную в истории победу в Хабаровске в КХЛ
Константин Окулов
Константин Окулов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск))

Омский «Авангард» одержал крупную гостевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 7:1 (1:0, 2:0, 4:0) в пользу омичей.

У «Авангарда» по три очка набрали Джованни Фьоре (дубль и передача), Константин Окулов (1+2) и Райан Спунер (1+2), по шайбе на счету Данила Башкирова, Марка Вербы и Семена Чистякова.

У хабаровчан забил Владислав Барулин.

Для «Амура» эта игра стала 1001-й в КХЛ, как и для форварда «Авангарда» Ильи Каблукова.

«Авангард» выиграл третий матч подряд и занимает шестое место в Восточной конференции, «Амур» — 11-й.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Амур
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