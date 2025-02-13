⁠«Мечтаю гонять на «Феррари». Самые яркие цитаты Тарасовой

В четверг, 13 февраля, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова празднует свой 78-й день рождения. «РБК Спорт» собрал самые яркие высказывания тренера по фигурному катанию

Фото: Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время пресс-конференции в ГУМе в день своего 70-летия. ( Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечает свой 78-й день рождения. Она известна тем, что воспитала большое количество олимпийских чемпионов по фигурному катанию, а также своими острыми, запоминающимися высказываниями. Вот некоторые из ее известных цитат:

«Я много работала с японцами, даже одно время меня звали «япона-мать»

Татьяна Тарасова работала со многими ведущими японскими фигуристами, такими как Мао Асада и Сидзука Аракава.

«Леша может все»

В 2007 году в пилотном сезоне «Ледникового периода» (изначально называвшегося «Звезды на льду») олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступал в паре с российской телеведущей Оксаной Пушкиной. Для задания на тему «Голливуд» они выбрали номер по мотивам фильма «Однажды в Америке». Изюминкой выступления стал эпизод, в котором Ягудин исполнил роль воздушного гимнаста под куполом ледовой арены.

Татьяна Тарасова, будучи в составе жюри, эмоционально воскликнула: «Нет, ну я всегда говорила, что Леша может все!»

«Мальчик какой-то напуганный. Чего он испугался, не знаю. Такие доброжелательные люди кругом сидят. Все, кроме меня, конечно»

На чемпионате России-2024 Тарасова, комментируя танцы на льду, особенно жестко раскритиковала выступление Варвары Курносенко и Федора Варламова. Главной проблемой, по ее мнению, была чрезмерная скованность партнера.

«Я, например, люблю талант, и мне очень везло на таланты, они ко мне тянулись. Если я вижу талант — я пропала. Я не буду ни есть, ни пить, ни домой ходить, ничего»

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. ДС "Мегаспорт". Танцы на льду. Произвольная программа. Тренер Татьяна Тарасова. (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС)

Татьяна Тарасова всегда умела разглядеть и раскрыть потенциал фигуристов. Она часто высказывалась о талантливых спортсменах, и, пожалуй, это самая яркая фраза тренера, характеризующая ее отношение к ним.

«Мечтаю о машине «Феррари» и мечтаю гонять на ней по Италии в 65 лет, как будто мне 18!»

В финале Гран-при в Квебеке 2011 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков уступили трехкратным чемпионам Алене Савченко и Робину Шолковы всего 0,18 балла.

После этого выступления Татьяну Тарасову, комментировавшую соревнования, спросили, бесполезно ли мечтать о победах в танцах, пока канадская пара Вирчу и Мойр, а также американцы Дэвис и Уайт не завершат карьеру. В ответ она сказала, что мечтать можно обо всем, и рассказала о своих мечтах.

«Человека нужно влюбить в профессию. Тогда он без этой профессии не сможет жить. Тогда от работы можно будет и не отдыхать»

Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов и призеров, полностью отдавалась тренерской деятельности и вкладывала в учеников душу. Она не раз говорила о том, как важно ценить любимое дело.

«Полный зал, только на потолке нет людей. Господи, спасибо за то, что нас так любят»

Заслуженный тренер СССР неоднократно подчеркивала, как не хватает российских спортсменов на международных соревнованиях после их отстранения в 2022 году. При этом она отмечала, что зрительский интерес к внутрироссийским турнирам стабильно высок и проблем с посещаемостью не наблюдается.

«И там (в музее хоккея) устроила большое безобразие, чуть ли не с дракой. Я ненавижу этих людей, подонков, которые не помнят своей истории!»

Заслуженный тренер СССР и дочь тренера А.Тарасова Татьяна Тарасова на церемонии открытия памятника заслуженному тренеру СССР по хоккею Анатолию Тарасову к 100-летию со дня его рождения у ледового дворца спорта ЦСКА. (Фото: Станислав Красильников/ТАСС)

В интервью «РБК Спорт» в 2020 году Татьяна Тарасова поделилась сложностями, с которыми столкнулась, добиваясь увековечения памяти своего отца, выдающегося хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она рассказала о том, как памятник Тарасову был установлен рядом со стадионом (памятник установлен на территории ледового дворца ЦСКА в 2018 году. — «РБК Спорт»), несмотря на противодействие городских властей в вопросе выделения земли под его установку.

«Сейчас я не вступаю ни в какую партию. Я могу только вступить в партию «Наш дом — дурдом»

В интервью «РБК Спорт» Татьяна Тарасова рассказала, что одной из причин ее вступления в КПСС была возможность тренировать спортсменов за рубежом. На это решение повлияло и строгое воспитание в семье: ее родители были партийными деятелями.

Отношение к современным политическим партиям Тарасова выразила с иронией, заявив, что готова вступить лишь в партию «Наш дом — дурдом».

«Рожденный ползать — летать не может»

Несмотря на то что на Олимпиаде-2018 Татьяна Тарасова эмоционально комментировала выступление одиночниц Алины Загитовой и Евгении Медведевой, явно симпатизируя Медведевой и вызывая неоднозначную реакцию, она отметила талант обеих спортсменок, заявив: «Рожденный ползать — летать не может, а вот эти девочки рождены для того, чтобы летать. А эта — особенно».

«Ты классная, ты бомба, ты звезда!»

Несмотря на свои предпочтения, на зимних Олимпийских играх 2018 года Татьяна Тарасова отдала должное победе Алины Загитовой, завоевавшей золото, и попросила чемпионку не обижаться на ее высказывания и симпатию к Евгении Медведевой. Она добавила, что хочет «посмотреть на то, как Загитова будет развиваться».

«Кто Леша Ягудин и кто он?»

Тренер Татьяна Тарасова и фигурист Алексей Ягудин (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

В 2021 году Татьяну Тарасову спросили, не является ли ее отношение к Евгению Плющенко как к тренеру предвзятым из-за того, что она тренировала Алексея Ягудина. В ответ Тарасова задала встречный вопрос: «Кто Леша Ягудин и кто он?» — и подчеркнула, что, по ее мнению, Ягудин был более артистичным и техничным фигуристом, чем Плющенко.

«Хочется дать по шее. Не надо переживать, надо делать»

Московский дуэт Дарья Савкина / Александр Вахнов допустил две грубые ошибки в произвольном танце на чемпионате России-2024, что вызвало эмоциональную реакцию Татьяны Тарасовой, комментировавшей выступление в прямом эфире. Ошибки стоили фигуристам значительной потери баллов.

«Так сшит костюм, что трусов буквально нет. Что, материала не хватило или мы слепые? Все должно быть выверено, когда на тебя смотрят пять тысяч человек. Мы на пляже, что ли?»

Татьяна Тарасова известна своей щепетильностью и вниманием к каждой детали, особенно в костюмах фигуристов. От ее зоркого взгляда не ускользнул даже костюм Полины Усовой, выступавшей с Михаилом Антоновым в произвольной программе на чемпионате России-2024 в Челябинске. Она не пощадила наряд фигуристки в своей критике.

«Вы за каждым говном следите, что ли?»

Во время комментирования чемпионата России-2024 в Челябинске Татьяна Тарасова обратила внимание на физическую форму петербургской фигуристки Марии Талалайкиной. Тренер заявила, что спортсменке необходимо пройти контрольное взвешивание перед выступлением на столь масштабном мероприятии.

Это высказывание Тарасовой вызвало критику со стороны болельщиков. После завершения Талалайкиной карьеры в апреле 2024 года в интервью Тарасова, прокомментировала новость, заявив, что Мария не запомнилась ей как выдающаяся фигуристка, добавив: «Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Вы что, за каждым говном следите что ли? Я ее не запомнила, как девочку, которая может защищать честь нашей Родины».