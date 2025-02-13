Тренер канадцев назвал Кросби величайшим игроком в истории сборной

Кросби был признан лучшим игроком стартового матча Турнира четырех наций против Швеции (4:3 ОТ), он отметился тремя результативными передачами. Победа в этом матче позволила канадцам укрепить позиции в борьбе за выход в финал

Сидни Кросби (Фото: Christinne Muschi / Global look press)

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высоко оценил вклад нападающего Сидни Кросби в успехи команды, назвав его величайшим игроком в истории канадского хоккея.

«Он войдет в историю как величайший игрок, когда-либо надевавший майку сборной Канады. Если нет, то он наверняка окажется на горе Рашмор (гора в США, где высечены портреты четырех американских президентов. — РБК Спорт) среди тех, кто надел канадскую майку», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кросби был признан лучшим игроком стартового матча Турнира четырех наций против Швеции (4:3 ОТ), он отметился тремя результативными передачами. Победа в этом матче позволила канадцам укрепить позиции в борьбе за выход в финал турнира.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), обладателем Кубка мира (2016) и чемпионом мира (2015). Кроме того, он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017) и состоит в «Тройном золотом клубе», куда входят игроки, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и в НХЛ.

Сборная Канады не проиграла ни одного матча за последние 15 лет, когда в ее составе выходил на лед Кросби.