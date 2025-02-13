 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тренер канадцев назвал Кросби величайшим игроком в истории сборной

Тренер Купер назвал Сидни Кросби величайшим игроком в истории сборной Канады
Кросби был признан лучшим игроком стартового матча Турнира четырех наций против Швеции (4:3 ОТ), он отметился тремя результативными передачами. Победа в этом матче позволила канадцам укрепить позиции в борьбе за выход в финал
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Christinne Muschi / Global look press)

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высоко оценил вклад нападающего Сидни Кросби в успехи команды, назвав его величайшим игроком в истории канадского хоккея.

«Он войдет в историю как величайший игрок, когда-либо надевавший майку сборной Канады. Если нет, то он наверняка окажется на горе Рашмор (гора в США, где высечены портреты четырех американских президентов. — РБК Спорт) среди тех, кто надел канадскую майку», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кросби был признан лучшим игроком стартового матча Турнира четырех наций против Швеции (4:3 ОТ), он отметился тремя результативными передачами. Победа в этом матче позволила канадцам укрепить позиции в борьбе за выход в финал турнира.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), обладателем Кубка мира (2016) и чемпионом мира (2015). Кроме того, он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017) и состоит в «Тройном золотом клубе», куда входят игроки, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и в НХЛ.

Сборная Канады не проиграла ни одного матча за последние 15 лет, когда в ее составе выходил на лед Кросби.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Сидни Кросби сборная Канады Хоккей
Материалы по теме
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в Майами
Спорт
Овечкин броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Ингрэма в матче НХЛ
Спорт
Главный соперник Овечкина стал лучшим игроком первого матча четырех наций
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
В Китае заявили, что рады разговору Путина с ТрампомПолитика, 11:14
СК завел уголовное дело после гибели двух человек в шахте в СоликамскеОбщество, 11:09
В НАТО напомнили о двух условиях после разговора Путина и ТрампаПолитика, 11:07
Сын топ-менеджера «Степи» начнет делать вино в Ростовской областиВино, 11:00
Economist узнал о реакции властей Украины из-за разговора Путина и ТрампаПолитика, 10:53
Имущество главы управления цифровой трансформации ФСИН арестовалиОбщество, 10:51
В НХЛ не исключили участие россиян на Кубке мира в 2028 годуСпорт, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как я с треском провалил первые важные переговоры — гуру Уильям ЮриPro, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
МИД России пообещал ответ на усиление присутствия США у северных границПолитика, 10:46
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽90 впервые с сентябряИнвестиции, 10:46
Тренер канадцев назвал Кросби величайшим игроком в истории сборнойСпорт, 10:29
Индекс Мосбиржи взлетел более чем на 7% на старте основных торговИнвестиции, 10:27
Как снизить риски бизнеса в условиях роста ключевой ставки: готовый планPro, 10:27