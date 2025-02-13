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Главный соперник Овечкина стал лучшим игроком первого матча четырех наций

Сборная Канады обыграла шведов в овертайме в первом матче четырех наций
Сидни Кросби внес значительный вклад в успех своей команды, отдав три результативные передачи, в том числе на Марнера в овертайме. По итогам встречи Кросби был признан лучшим игроком матча
Сидни Кросби и Марио Лемье
Сидни Кросби и Марио Лемье (Фото: Christinne Muschi / Global look press)

В стартовом матче турнира четырех наций на арене «Белл-центр» в Монреале сборная Канады одержала победу над командой Швеции со счетом 4:3 в овертайме.

  • Первый период: Канадцы забили в самом начала встречи — на 56-й секунде Натан Маккиннон открыл счет, воспользовавшись передачами Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. На 14-й минуте Брэд Маршан удвоил преимущество, завершив комбинацию с участием Брэйдена Пойнта и Сета Джарвиса.
  • Второй период: Шведы сократили отставание на 30-й минуте благодаря точному броску Юнаса Бродина после передач Виктора Хедмана и Лукаса Рэймонда. Однако на 38-й минуте Марк Стоун восстановил разницу в две шайбы, получив пас от Сидни Кросби.
  • Третий период: Шведская команда проявила характер и сравняла счет. Сначала на 42-й минуте Адриан Кемпе отличился после передач Эрика Карлссона и Маттиаса Экхольма, а затем на 49-й минуте Юэль Эрикссон Эк замкнул передачу Йеспера Братта и Лукаса Рэймонда, установив счет 3:3.
  • Овертайм: Решающую шайбу на 67-й минуте забросил Митч Марнер, оформив победу Канады.

Сидни Кросби внес значительный вклад в успех своей команды, отдав три результативные передачи, в том числе на Марнера в овертайме. По итогам встречи Кросби был признан лучшим игроком матча.

Турнир четырех наций, организованный НХЛ вместо традиционного Матча звезд, проходит с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне. В соревновании участвуют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Кросби является главным соперником российского Овечкина с первого сезона НХЛ являются главным соперниками в НХЛ. Оба являлись первыми номерами драфтов и одновременно в 2005 году стартовали в НХЛ. За это время они не меняли свои команды. Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а Овечкин брал трофей однажды.

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