Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет
Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин скоропостижно скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Причина его смерти не уточняется.
Нынешний сезон был для Лагуточкина 22-м в национальной команде.
Лагуточкин является выпускником Омской государственной медицинской академии. Был неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами.
«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
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