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Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет

Главный врач сборной России по биатлону Лагуточкин умер в возрасте 48 лет
Причина смерти Алексея Лагуточкина не уточняется. Нынешний сезон был для него 22-м в сборной страны
Алексей Лагуточкин
Алексей Лагуточкин (Фото: Союз биатлонистов России)

Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин скоропостижно скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Причина его смерти не уточняется.

Нынешний сезон был для Лагуточкина 22-м в национальной команде.

Лагуточкин является выпускником Омской государственной медицинской академии. Был неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами.

«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

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