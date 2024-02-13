Футболист «Динамо» получил перелом ключицы в товарищеском матче
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный выбыл на неопределенный срок из-за перелома ключицы. Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.
19-летний футболист получил эту травму 11 февраля в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем» (2:1).
В ближайшие дни сообщается перенесет операцию и будет восстанавливаться в Москве.
«К сожалению, в матче с «Елимаем» травму получил Стас Бессмертный. Но я уверен, что у него все будет хорошо, и надеюсь, он вернется в команду как можно быстрее», — сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Бессмертный провел в нынешнем сезоне девять матчей за «Динамо», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах.
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