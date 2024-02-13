Олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных родила третьего ребенка

В семье фигуристки и артиста балета Сергея Полунина это уже третий ребенок. Ранее у Ильиных родились два сына, которых назвали Мир и Дар

Елена Ильиных и Сергей Полунин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире фигуристов Елена Ильиных родила третьего ребенка. Об этом 29-летняя Ильиных сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Ильиных находится в отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным. В январе 2020 года у них родился сын, которому дали имя Мир. Второй ребенок, появившийся на свет в апреле 2022-го, получил имя Дар. В мае 2022 года Полунин и Ильиных обручились.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. <...> И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы все таки успели сфотографироваться», — написала Ильиных.

Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым завоевала золотую медаль Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, а также бронзовую в танцах на льду. Также на счету пары два серебра и бронза чемпионатов Европы, три серебра и бронза чемпионатов России.

Вскоре после Олимпиады в Сочи Ильиных начала кататься вместе с Русланом Жиганшиным, с которым в 2015 году завоевала серебряную медаль в командном первенстве чемпионата мира в Токио. Карьеру спортсменка завершила в конце сезона 2016/17.