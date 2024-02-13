 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чимаев не подерется на турнире UFC 300 из-за Рамадана

Боец Чимаев не примет участие в турнире UFC 300 из-за Рамадана
Накануне журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Хамзат Чимаев 13 апреля может возглавить титульный бой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. «Не дерусь в Рамадан», — ответил боец чеченского происхождения
Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев написал в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что не выступит на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе 13 апреля из-за Рамадана.

«Не дерусь в Рамадан», — написал Чимаев в комментариях к своей публикации в ответ на вопрос, выступит ли боец на UFC 300.

Накануне журналист Ариэль Хельвани в эфире YouTube-шоу The MMA Hour сообщил, что Чимаев может возглавить турнир UFC 300 в Лас-Вегасе в бою за титул в полусреднем весе с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом.

В конце января Чимаев потребовал от промоушена организовать ему титульный бой на турнире UFC 300 в апреле. «По моему мнению, это должен быть я. Я попросил [главного коммерческого директора UFC Хантера Кэмпбелла] позволить мне драться на UFC 300. Посмотрим, что они скажут», — говорил боец.

29-летний Чимаев в октябре на турнире UFC 294 победил раздельным решением судей экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана, продлив победную серию в ММА до 13 побед. Позднее глава промоушена Дэйна Уайт говорил, что хочет организовать Чимаеву бой за чемпионский титул в среднем весе.

Уроженец Чечни Чимаев выступает в UFC с 2020 года. Первые две победы в UFC Чимаев, который сейчас выступает под флагом ОАЭ, одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля. В карде турнира сейчас среди прочих заявлен бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры — его победитель проведет титульный поединок с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Хамзат Чимаев
Материалы по теме
Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему чемпионский бой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 10:44
Franklin Templeton подал в SEC заявку на спотовый Ethereum-ETF Крипто, 10:41
Reuters узнал детали предложенной Ливану сделки по Израилю и «Хезболле» Политика, 10:34
Володин назвал кощунством идею Украины обменять прах Столыпина на пленных Политика, 10:30
Эксперты сообщили о росте предложения студий в новостройках на 60% за год Недвижимость, 10:23
Одни получают 4%, другие — 30%: что успешные инвесторы знают про Дубай Pro, 10:22
В Мариуполе нашли тайник с секретными документами СБУ Политика, 10:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 10:13
Акции и «корочка» МВД: на что мошенники ловят жертв Тренды, 10:11
Ефимов сообщил о ₽25 млрд инвестиций по проектам ГЧП в 2023 году в Москве Город, 10:06
Чимаев не подерется на турнире UFC 300 из-за Рамадана Спорт, 10:04
Дробление бизнеса: четыре опасные схемы и две легальные Pro, 10:02
Зюганов назвал сроки послания Путина парламенту Политика, 10:00
В России почти в два раза выросли продажи билетов в цирк Технологии и медиа, 10:00