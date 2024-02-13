Чимаев не подерется на турнире UFC 300 из-за Рамадана

Накануне журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Хамзат Чимаев 13 апреля может возглавить титульный бой на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе. «Не дерусь в Рамадан», — ответил боец чеченского происхождения

Хамзат Чимаев (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев написал в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что не выступит на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе 13 апреля из-за Рамадана.

«Не дерусь в Рамадан», — написал Чимаев в комментариях к своей публикации в ответ на вопрос, выступит ли боец на UFC 300.

Накануне журналист Ариэль Хельвани в эфире YouTube-шоу The MMA Hour сообщил, что Чимаев может возглавить турнир UFC 300 в Лас-Вегасе в бою за титул в полусреднем весе с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом.

В конце января Чимаев потребовал от промоушена организовать ему титульный бой на турнире UFC 300 в апреле. «По моему мнению, это должен быть я. Я попросил [главного коммерческого директора UFC Хантера Кэмпбелла] позволить мне драться на UFC 300. Посмотрим, что они скажут», — говорил боец.

29-летний Чимаев в октябре на турнире UFC 294 победил раздельным решением судей экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана, продлив победную серию в ММА до 13 побед. Позднее глава промоушена Дэйна Уайт говорил, что хочет организовать Чимаеву бой за чемпионский титул в среднем весе.

Уроженец Чечни Чимаев выступает в UFC с 2020 года. Первые две победы в UFC Чимаев, который сейчас выступает под флагом ОАЭ, одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля. В карде турнира сейчас среди прочих заявлен бой россиянина Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры — его победитель проведет титульный поединок с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.