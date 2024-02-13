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Эксклюзив

Сыграет ли Захарян против ПСЖ. Главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов

Сыграет ли Захарян против ПСЖ. Главные интриги 1/8 финала Лиги чемпионов
Сможет ли российский полузащитник «Реал Сосьедад» сыграть против ПСЖ, продлит ли «Манчестер Сити» беспроигрышную серию в Европе. Интриги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов — в материале «РБК Спорт»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Global Look Press)

«Копенаген» — «Манчестер Сити»

Дата и время: 13 февраля, 23:00

Место: «Паркен» (Копенгаген)

Действующие победители Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в этом сезоне вышли в плей-офф турнира из группы с «РБ Лейпцигом» (12), «Янг Бойз» (4) и «Црвеной Звездой» (1). На групповом этапе подопечные Пепа Гвардиолы выиграли все шесть матчей, забив по три мяча в каждой игре.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

На данный момент «Сити» не проигрывает в 20 европейских матчах, что является рекордом для команды из Англии. При этом в последних 13 играх во всех турнирах английский клуб провел лишь два сухих матча.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» не проигрывал ни одного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с 2018 года: английский клуб дважды сыграл вничью и восемь раз одержал победу.

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«Копенгаген» во второй раз в истории клуба примет участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Датский клуб набрал 8 очков и вышел из группы с «Манчестер Юнайтед» (4), «Галатасараем» (5) и «Баварией» (16).

Чемпион Дании проиграл лишь три из своих 19 матчей в Лиге чемпионов на домашней арене: датчане восемь раз выиграли и столько же сыграли вничью на «Паркен».

Всего в своей истории «Ман Сити» и «Копенгаген» встречались четыре раза: английский клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью. В последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне 2022/23: в первой игре «Сити» разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0, в ответной встрече датскому клубу удалось удержать ничью.

«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид

Дата и время: 13 февраля, 23:00

Место: «Ред Булл Арена» (Лейпциг)

Мадридский клуб 10 февраля разгромил «Жирону» (4:0) в матче лидеров чемпионата Испании и оторвался от ближайшего преследователя на пять очков. «Реал» вышел в финальную стадию Лиги чемпионов с первого места: команда Карло Анчелотти набрала 18 очков в квартете с «Наполи» (10), «Брагой» (4) и «Унионом» (2). На групповом этапе в Лиге чемпионов «Реал» одержал все шесть побед.

Джуд Беллингем
(Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Лучшим бомбардиром «Реала» является Джуд Беллингем, которому в пяти матчах Лиги чемпионов удалось забить четыре мяча и отдать три передачи. Однако в списке бомбардиров всего турнира он занимает только шестое место. При этом форвард является лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 16 голов и отдав три передачи.

«Лейпциг» находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах в Бундеслиге клуб трижды потерпел поражения, один раз сыграл вничью и победил. После 21-го тура команда расположилась на пятой строчке. В плей-офф Лиги чемпионов немецкий клуб вышел со второго места из группы с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Всего команды встречались между собой дважды. В прошлом сезоне они попали в одну группу: в первом матче «Реал» выиграл со счетом 2:0, в ответной встрече немецкий клуб одержал победу со счетом 3:2.

«Лацио» — «Бавария»

Дата и время: 14 февраля, 23:00

Место: «Олимпико» (Рим)

«Бавария» в последних матчах чемпионата Германии дважды потерпела поражение и пять раз выиграла. В последнем матче в Бундеслиге мюнхенский клуб потерпел разгромное поражение от «Байера» (0:3). В национальном чемпионате «Бавария» расположилась на втором месте, уступая «Байеру» пять очков.

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Мюнхенский клуб с 16 очками стал лидером группы А, превзойдя «Копенгаген» (8), «Галатасарай» (5) и «Манчестер Юнайтед» (4). Стоит отметить, что семь из восьми последних голов «Баварии» в Лиге чемпионов были забиты после 60-й минуты.

«Лацио» вышел в финальную стадию со второго места (10) в группе с «Селтиком» (4), «Фейенордом» (6) и «Атлетико Мадридом» (14). Команда Маурицио Сарри идет на неубедительной серии из двух побед, двух поражений и одной ничьи. В национальном чемпионате команда находится на восьмом месте.

«Лацио» идет на неудачной серии против немецких клубов: итальянской команде удалось победить лишь в одной из семи игр против клубов из Германии, она пять раз потерпела поражения и один раз сыграла вничью.

«Лацио» может придать уверенность домашний стадион, поскольку в последних 12 играх на европейских турнирах итальянский клуб потерпел лишь одно поражение на «Олимпико»: в остальных встречах команда одержала шесть побед и пять раз сыграла вничью. Победа над «Лацио» позволит «Баварии» одержать шестую подряд победу в Европе над командой Серии А.

Команды уже встречались друг с другом на этой же стадии в 2021-м году: тогда «Бавария» в гостях разгромила итальянский клуб (4:1), а в ответном матче в Мюнхене выиграла со счетом 2:1.

«Пари Сен-Жермен» — «Реал Сосьедад»

Дата и время: 14 февраля, 23:00

Место: «Парк де Пренс» (Париж)

ПСЖ занял второе место (8) в группе с дортмундской «Боруссией» (11), «Миланом» (8) и «Ньюкасл Юнайтед» (5) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов 12-й сезон подряд. Парижский клуб проиграл на этом этапе в пяти из последних семи турнирах Лиги чемпионов. При этом в трех из этих пяти раз ПСЖ был разгромлен испанскими соперниками.

Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images for Qatar Airways

Стоит отметить, что парижский клуб проиграл всего семь из последних 72 домашних игр в европейских турнирах: ПСЖ 46 раз победил и 19 сыграл вничью против клубов Европы на домашнем стадионе.

Форвард ПСЖ Усман Дембеле, который ранее выступал за «Барселону», имеет хорошую статистику в матчах с «Сосьедадом», против которого он выиграл девять из десяти личных встреч. 

Испанский клуб одержал лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах, один раз проиграв и трижды сыграв вничью. В последнем матче против «Осасуны» в чемпионате Испании «Сосьедад» уступил с минимальным счетом 0:1. На данный момент «Реал» находится на седьмом месте в чемпионате.

В плей-офф Лиги чемпионов «Сосьедад» вышел в качестве лидера из квартета с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбургом». Встреча с ПСЖ станет первой для команд, ранее они не встречались друг с другом.

Арсен Захарян
(Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

27 января российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не смог доиграть матч с «Райо Вальекано», получив растяжение связок голеностопа. Он пропустил две встречи, однако в последней игре против «Осасуны» провел на поле 61 минуту.

Представитель Захаряна Геннадий Голубин заявил, что россиянин подходит к предстоящему матчу »в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер». «Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуются повышенные концентрация и самоотдача. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», — приводит слова Голубина Metaratings. Всего на счету 20-летнего россиянина 25 игр и одна голевая передача за испанскую команду в текущем сезоне.

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Футбол Лига Чемпионов Копенгаген Манчестер Сити Лейпциг Реал Мадрид Лацио ФК Бавария ПСЖ Реал Сосьедад
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