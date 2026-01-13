 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Алонсо фразой «я сделал все, что мог» прокомментировал уход из «Реала»

Алонсо — об уходе из «Реала»: «Все прошло не так, как хотелось бы»
Покидая «Реал», Хаби Алонсо поблагодарил клуб, игроков и болельщиков, однако отметил, что этот профессиональный этап завершился не так, как обе стороны того желали
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо (Фото: Aitor Alcalde / Getty Image)

Покинувший «Реал» Хаби Алонсо сделал все, что мог в качестве главного тренера мадридского клуба. Об этом испанец написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Этот профессиональный этап завершен, и все сложилось не так, как нам хотелось бы <...> Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог», — заявил Алонсо.

В понедельник «Реал» объявил о расторжении контракта с главным тренером по взаимному согласию сторон. На его место был назначен Альваро Арбелоа.

Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025-го, после успешной работы в леверкузенском «Байере» и ухода из мадридского клуба Карло Анчелотти. Контракт Алонсо был рассчитан до 2028 года.

В качестве игрока Алонсо с мадридцами выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании.

