Алонсо фразой «я сделал все, что мог» прокомментировал уход из «Реала»
Покинувший «Реал» Хаби Алонсо сделал все, что мог в качестве главного тренера мадридского клуба. Об этом испанец написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Этот профессиональный этап завершен, и все сложилось не так, как нам хотелось бы <...> Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог», — заявил Алонсо.
В понедельник «Реал» объявил о расторжении контракта с главным тренером по взаимному согласию сторон. На его место был назначен Альваро Арбелоа.
Алонсо возглавил «Реал» в мае 2025-го, после успешной работы в леверкузенском «Байере» и ухода из мадридского клуба Карло Анчелотти. Контракт Алонсо был рассчитан до 2028 года.
В качестве игрока Алонсо с мадридцами выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, два Кубка и один Суперкубок Испании.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы