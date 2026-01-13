РФС и УЕФА вложили более ₽240 млн в 13 новых футбольных полей

При поддержке УЕФА новые поля появились в Кемеровской, Костромской, Омской, Орловской, Пензенской и Тамбовской областях, а также в Дагестане, Бурятии и Северной Осетии

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) и УЕФА вложили более 240 млн руб. в 13 новых футбольных полей для юношеского футбола. Об этом РБК рассказали в пресс-службе РФС.

Всего за последние пять лет более чем в 60 регионах страны было создано более 130 полей — в Центральной России, Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. В 2025 году введено в эксплуатацию 13 новых полей: 12 полноразмерных и одно переходного формата.

При поддержке УЕФА новые поля появились в Кемеровской, Костромской, Омской, Орловской, Пензенской и Тамбовской областях, а также в Дагестане (четыре поля), Бурятии и Северной Осетии. Общая стоимость этих проектов составила 240 млн руб. Отмечается, что поддержка УЕФА позволила снизить финансовую нагрузку на РФС, несмотря на сложившуюся международную ситуацию.

Новые объекты полностью интегрированы в систему региональных и детско-юношеских футбольных центров, что обеспечивает проведение соревнований ЮФЛ и развитие спортивного резерва в регионах, добавили в РФС.

В 2026 году планируется постройка еще пяти полей, стоимость проектов составит 118 млн руб.

Фото: РФС