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Федерация гандбола заявила о запрете европейцам играть со сборной России

ФГР: европейским сборным запретили спарринги с российскими гандболистками
В федерации гандбола заявили, что сборная России растеряла соревновательные навыки, поскольку может играть только с Китаем и Белоруссией, у которых уровень ниже, чем у европейских сборных
Российская гандболистка Анна Вяхирева
Российская гандболистка Анна Вяхирева (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

У женской сборной России были достигнуты договоренности провести спарринг-игры с рядом европейских сборных, но те отказались в последний момент, сославшись на недопуск со стороны европейской (EHF) и международной (IHF) федераций. Об этом говорится в национальной программе развития гандбола на 2025–2028 годы, опубликованной на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

В связи с отказом европейских команд для россиянок запланировали матчи с командами Белоруссии и Китая, уровень которых «не удовлетворяет уровню сборной России».

В ФГР отметили, что сборной надо быть в лучших игровых кондициях на случай допуска к международным турнирам, но это «не представляется возможным без сильных спарринг-партнеров».

«Участие в турнире — это отдельный игровой навык, который наша команда растеряла в течение трех лет», — говорится в программе.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров EHF и IHF c 2022 года.

РБК направил запросы в пресс-службы EHF и IHF.

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