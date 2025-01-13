Мусульмане в США призвали расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

В CAIR отметили, что россиянин вел себя спокойно, отвечал на все вопросы и пытался донести свою позицию до бортпроводницы

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) призвал руководство авиакомпании Frontier Airlines «быстро и прозрачно» расследовать инцидент со снятием российского бойца Хабиба Нурмагомедова с рейса из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Об этом говорится в заявлении организации на сайте.

«Учитывая, как часто на авиалиниях происходят инциденты расовой и религиозной дискриминации, особенно в отношении путешественников, которые являются мусульманами, Frontier Airlines также должна публично опубликовать результаты своего расследования и принять соответствующие меры для устранения любых неправомерных действий или ошибок со стороны своих сотрудников», — заявил национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад.

В заявлении CAIR, которая является крупнейшей в США организацией по защите гражданских прав мусульман, говорится, что россиянин вел себя спокойно, отвечал на все вопросы и пытался донести свою позицию до бортпроводницы.

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Нурмагомедова сняли с рейса компании Frontier Airlines, летевшего в Лос-Анджелес. На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, что Нурмагомедов сидит возле аварийного выхода. Стюардесса, следуя протоколу, спросила у россиянина, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.

Нурмагомедов не сразу понял вопрос, и его попросили пересесть на другой ряд, но он отказался. Тогда стюардесса заявила, что иначе вызовет супервайзера и его выведут из самолета.

В ответ Нурмагомедов заявил, что «это несправедливо». «Когда я был на регистрации, они спросили меня, знаю ли я английский... и я сказал, да. Тогда почему вы, ребята, это делаете?» — сказал он стюардессе.

В итоге ему пришлось встать и проследовать за супервайзером, а его сопровождающие также встали и забрали вещи с багажной полки.

Россиянин после произошедшего отметил, что бортпроводница «была очень груба с самого начала». Он подчеркнул, что «сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию».

В Лос-Анджелесе 18 января должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года, на котором выступят бойцы из команды Нурмагомедова. В частности, Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.