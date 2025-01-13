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Кучерова признали первой звездой НХЛ, Дорофеева — третьей

Кучеров в гостевом матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) набрал три очка, отметившись дублем и голевой передачей. Кучеров первым из россиян преодолел отметку 60 очков в нынешнем сезоне
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Global Look Press)

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянин в гостевом матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) набрал три очка, отметившись дублем и голевой передачей. Кучеров первым из россиян достиг отметки в 60 очков в нынешнем сезоне. Он входит в топ-3 лучших бомбардиров лиги, далее из россиян следует форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который с 50 очками занимает 11-е место.

Второй звездой дня стал нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье. 20-летний американец во встреч с «Каролин Харрикейнз» (3:2 ОТ) впервые в карьере сделал дубль в НХЛ. При этом он стал автором победной шайбы, поразив ворота в овертайме.

Тройку лучших замкнул форвард «Вегаса Голден Найтс» Павел Дорофеев — два гола и передача в матче с «Миннесотой» (4:1). 24-летний россиянин повторил личный рекорд результативности за сезон. На его счету 24 (16+8) очка в 43 играх.

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Никита Кучеров НХЛ россияне в НХЛ Кирилл Капризов
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