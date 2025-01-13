«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» победила «Реал» и в 15-й раз завоевала Суперкубок Испании

Матч прошел в Джидде и завершился со счетом 5:2. «Барселона» выиграла Суперкубок в 15-й раз в истории и второй раз за три года

«Барселона» победила мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Матч завершился со счетом 5:2.

«Барселона», рекордсмен по числу завоеванных Суперкубков, выиграла трофей в 15-й раз.

Соперники в третий раз подряд разыграли трофей между собой, в 2022 и 2024 годах его взяли мадридцы.

Суперкубок Испании с 2020 года разыгрывается с участием четырех команд. В этом году в полуфинале «Реал» победил «Мальорку» (3:0), а «Барселона» — «Атлетик» (2:0).

В чемпионате Испании «Реал» после 19 туров занимает второе место (43 очка), «Барселона» — третье (38). Лидирует «Атлетико» (44).

В октябре «Барселона» разгромила «Реал» в 11-м туре чемпионата со счетом 4:0.