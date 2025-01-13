 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» победила «Реал» и в 15-й раз завоевала Суперкубок Испании
Матч прошел в Джидде и завершился со счетом 5:2. «Барселона» выиграла Суперкубок в 15-й раз в истории и второй раз за три года

«Барселона» победила мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Матч завершился со счетом 5:2.

«Барселона», рекордсмен по числу завоеванных Суперкубков, выиграла трофей в 15-й раз.

Соперники в третий раз подряд разыграли трофей между собой, в 2022 и 2024 годах его взяли мадридцы.

Суперкубок Испании с 2020 года разыгрывается с участием четырех команд. В этом году в полуфинале «Реал» победил «Мальорку» (3:0), а «Барселона» — «Атлетик» (2:0).

В чемпионате Испании «Реал» после 19 туров занимает второе место (43 очка), «Барселона» — третье (38). Лидирует «Атлетико» (44).

В октябре «Барселона» разгромила «Реал» в 11-м туре чемпионата со счетом 4:0.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид ФК Барселона
Материалы по теме
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
Спорт
Лидера «Реала» дисквалифицировали на две игры за толчок вратаря соперника
Спорт
Foot Mercato узнал об интересе «Реала» к защитнику сборной Узбекистана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Барселона» победила «Реал» в финале Суперкубка ИспанииСпорт, 00:11
Министр обороны Польши посоветовал не летать в МосквуПолитика, 00:05
В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 годуОбщество, 00:00
WP узнала, почему Белый дом не против присвоения Трампом заслуг БайденаПолитика, 12 янв, 23:51
В Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсовОбщество, 12 янв, 23:24
Илон Маск обвинил в пожарах власти КалифорнииОбщество, 12 янв, 22:29
Российский альпинист отдал «почти все призовые» ради шанса на ОлимпиадуСпорт, 12 янв, 22:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экзитполы в Хорватии показали победу критикующего Украину президентаПолитика, 12 янв, 21:53
В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех днейОбщество, 12 янв, 21:42
Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасностиПолитика, 12 янв, 21:35
Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в МахачкалеОбщество, 12 янв, 21:19
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка АнглииСпорт, 12 янв, 21:07
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в СербииПолитика, 12 янв, 20:58
МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдомОбщество, 12 янв, 20:55