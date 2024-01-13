Мария Шарапова купила дом в Калифорнии за $11,5 млн по соседству с Кэти Перри

Шарапова купила дом в Калифорнии за $11,5 млн по соседству с Кэти Перри

Бывшая первая ракетка мира стала владельцем особняка в городе Монтесито. Он находится по соседству с имением, принадлежащим певице Кэти Перри и актеру Орландо Блуму

Мария Шарапова (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова купила особняк в Калифорнии за $11,5 млн. Об этом сообщает журнал Robb Report со ссылкой на публичные данные.

Это владение в Монтесито ранее принадлежало Энн Лури, вдове магната в сфере недвижимости и бывшего совладельца бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и команды НБА «Чикаго Буллз» Роберта Лури. Она купила его в середине 2000-х, заплатив около $8,3 млн.

Особняк с пятью спальнями был построен в 1949 году, он окружен 3,3 акрами зеленого массива. Он расположен высоко в предгорьях над центром Монтесито. Дом находится по соседству с еще более крупным имением, принадлежащим певице Кэти Перри и актеру Орландо Блуму.

Фото: VirTour Media / Getty Images / Robb Report

В особняке есть крытая терраса с видом на бассейн и океан. На заднем дворе также находится отдельный гостевой дом с собственной кухней и гостиной, а также утопленной зоной отдыха с камином и отдельным гаражом на три машины.

36-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех соревнованиях серии «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open. Спортсменка завершила карьеру в феврале 2020 года.

За свою карьеру Шарапова заработал $38,7 млн призовых, это четвертый результат в истории женского тенниса. Она была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире 11 лет подряд, Forbes оценивает ее состояние в $220 млн (данные от 2022 года).

С конца 2020 года Шарапова помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. В июле 2022-го она родила от него сына.