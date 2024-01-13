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Российский защитник отдал голевой пас в овертайме в матче НХЛ

Российский защитник Замула отдал голевой пас в овертайме в матче НХЛ: видео
Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в победном голе в игре против «Миннесоты»
Егор Замула и&nbsp;Тайсон Фёрстер
Егор Замула и Тайсон Фёрстер (Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters)

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Миннесоту Уайлд» со счетом 4:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джоэль Фараби (24-я и 64-я минуты), Тайсон Фёрстер (50) и Оуэн Типпетт (51). У проигравших отличились Маркус Юханссон (21), Райан Хартман (42) и Мэтт Болди (45).

Российский защитник Егор Замула отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом.

23-летний Замула провел в нынешнем сезоне 33 матча и набрал 11 (3+8) очков.

В другом матче дня «Нэшвилл Предаторз» на выезде победил «Даллас Старз» со счетом 6:3. Российский нападающий гостей Денис Гурьянов, который на прошлой неделе был вызван из фарм-клуба, отметился голевой передачей. Он набрал второе очко в трех матчах в текущем сезоне.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Егор Замула
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