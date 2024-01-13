Медалисту Игр грозит тюрьма. Кого из российских бойцов арестовывали ранее

Призер Олимпийских игр Владимир Никитин был арестован по обвинению в вымогательстве. Кого еще из российских бойцов за последние годы задерживали за нарушение закона — в материале «РБК Спорт»

Владимир Никитин (Фото: Владимир Корнев / ТАСС)

Бронзового призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро по боксу Владимира Никитина, занимающего пост председателя правления Федерации бокса Республики Коми,11 января арестовали на полтора месяца по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб.

Пресс-служба ГУ МВД по Сыктывкару сообщила, что региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство средств в крупном размере с угрозой и применением насилия, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы).

Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля. В Федерации бокса России заявили «РБК Спорт», что выясняют обстоятельства произошедшего.

33-летний Никитин завоевал бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 56 кг. Также на его счету серебро чемпионата мира и бронза чемпионата Европы 2013 года.

Бывший личный тренер спортсмена Михаил Магомедов не отрицает, что Никитина могли подставить, поскольку боксер является «вполне обеспеченным человеком».

«РБК Спорт» напоминает, кого еще из российских бойцов за последние годы задерживали за нарушение закона.

Чемпион Европы открыл стрельбу в Москве

Никита Иванов (Фото: ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель)

В начале ноября 2023 года чемпиона Европы по боксу 2013 года Никиту Иванова задержали после стрельбы у ресторана в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 5 ноября, когда он вместе со своей спутницей выходил из ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной.

Он попросил у стоявших у выхода людей закурить. При этом бывший спортсмен облокотился на плечо 21-летнего студента геологического факультета МГУ Олега Гусаревича, стоявшего с компанией при входе в ресторан. «Конфликт разгорелся после просьбы Гусаревича убрать руку, — рассказал РБК источник. — Иванов нанес своему оппоненту несколько ударов, тот попытался защищаться, из ресторана вышли сотрудники охраны, с одним из них у Иванова завязалась потасовка».

По словам собеседника, пистолет экс-чемпион достал, когда его действия пытались блокировать охранники. В результате стрельбы пострадали четверо мужчин: три человека получили огнестрельные ранения, еще один — перелом костей носа.

Помимо проведения баллистической экспертизы, в рамках расследования следствие изъяло запись с камер наружного видеонаблюдения, по которым было составлено описание действий участников конфликта, также были проведены медицинские экспертизы, которые определили степень повреждений для пострадавших в ходе стрельбы.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. 27-го декабря арест был продлен, а 10-го января сторона Иванова подала апелляционную жалобу. Спортсмен продолжает находиться в СИЗО.

Стоит отметить, что Иванов уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье. В апреле 2007 года боксер открыл стрельбу из травматического пистолета в Восточном административном округе Москвы. В результате мужчина получил ранения средней тяжести. Преображенский районный суд приговорил Иванова к трем годам лишения свободы условно.

Ударил росгвардейца и хранил кокаин

Георгий Кушиташвили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В феврале 2020 года российский боксер Георгий Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганесяном были задержаны сотрудниками Росгвардии в подъезде одного из жилых домов на Фрунзенской набережной в Москве. При аресте боксер, по версии следствия, напал на одного из сотрудников правоохранительных органов, после чего молодых людей доставили в отделение полиции.

Росгвардия объяснила, что Кушиташвили и Оганесян были задержаны по подозрению в хранении наркотиков. При досмотре у боксера был изъят пакетик с кокаином, после чего против спортсмена возбудили уголовное дело по статьям о хранении наркотиков и нападении на сотрудников полиции.

Перед заседанием суда по избранию меры пресечения Кушиташвили сказал журналистам, что не употребляет и никогда не употреблял наркотики. Адвокат спортсмена заявил, что боксер не бил сотрудника Росгвардии, так как в случае удара последствия для патрульного были бы более тяжелыми.

В конце марта суд отпустил боксера из СИЗО под домашний арест. 11 сентября того же года суд признал Кушиташвили виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Боксер был приговорен к трем годам условно.

Уже 30 сентября Кушиташвили принял участие в своем первом турнире после приговора: он одержал победу на первенстве Центрального федерального округа.

Похищение 900 тыс. рублей

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян и братья —профессиональные бойцы ММА Замир Магомедов и Гаджи Магомедов 8 августа 2021-го года были арестованы Перовским районным судом Москвы. Они были осуждены на срок два месяца по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 162 («Разбойное нападение, повлекшее за собой ущерб в крупном размере»)».

Спортсмены 4 августа напали на потерпевшего, зная, что у него при себе будет крупная сумма денег, заранее спланировав свои действия. Сумма, похищенная у потерпевшего, составила 900 тыс. рублей.

Суд в итоге приговорил Аветисяна к 7,5 года лишения свободы, Магомедова Замира и Магомедова Гаджи каждого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

При этом в июне того же года в отношении Аветисяна проводилась доследственная проверка по подозрению в избиении девушки. Уголовное дело возбуждено не было.

Экс-боец UFC похитил человека

Дмитрий Сосновский (Фото: Global Look Press)

Одно из самых тяжелых преступлений среди бойцов совершили российские бойцы ММА Дмитрий Сосновский и Александр Гладков. В конце октября 2019 года двое бойцов и трое других обвиняемых напали на предпринимателя. Его имя на сайте прокуратуры не упоминается. «Спорт Экспресс» писал, что его фамилия Митрофанов.

Обвиняемые встретили предпринимателя на Мичуринском проспекте, предложили ему проследовать с ними, но он отказался. После этого они, применяя физическую силу, посадили его на заднее сиденье своей машины и отвезли в офис. Там злоумышленники, как отмечается на сайте прокуратуры, из корыстных побуждений, принудительно удерживали потерпевшего. Они угрожали предпринимателю и требовали отказаться от денежных претензий к их общей знакомой. У нее был долг в размере 400 тыс. рублей. Обвиняемые нанесли потерпевшему не менее 10 ударов каждый в область головы и тела. Предпринимателю в итоге удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

В мае 2021 года суд принял решение приговорить Сосновского и Гладкова к 8,5 года колонии строгого режима.

Карьера Сосновского была многообещающей. В январе 2014 года он нокаутировал Александра Емельяненко в первом раунде, а в марте 2018 года дебютировал в UFC, однако провел там лишь один поединок. Всего на счету 34-летнего спортсмена 11 побед в 11 боях.

Оправдание терроризма

Ильяс Якубов (Фото: Global Look Press)

Скандального бойца поп-ММА Ильяса Якубова 23 октября отправили под арест из-за публичных оправданий террористической деятельности. Якубову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание террористической деятельности в интернете). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

«По данным следствия, обвиняемый в октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. После чего данную видеозапись разместил в открытом доступе для широкого круга лиц на своей странице в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети», — говорится в сообщении.

В июле телеграм-канал Mash писал, что на Якубова в СК пожаловался глава «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский и попросил проверить бойца на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности.

Поводом стала публикация Якубовым серии роликов «с очень спорной озвучкой», в частности, в виде монолога главаря чеченских боевиков Шамиля Басаева, ответственного за ряд террористических атак в России в 1990–2000-х, среди которых захват заложников в «Норд-Осте», Буденновске и Беслане, подрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске.

Якубов не стал обжаловать свой арест. Чеченский боец с конца октября находится в СИЗО.