 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,38 x 5,2 2 9 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,5 x 4,2 2 6,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,28 x 5,4 2 11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,17 x 6,8 2 18 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,68 x 53 2 2,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Сборная России назвала капитана на матч с командой Перу

Сборная России: Головин будет капитаном в матче с командой Перу
Команда Валерия Карпина сыграет с перуанцами в Санкт-Петербурге. Капитаном россиян будет Александр Головин
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная России опубликовала состав на товарищеский матч с командой Перу, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге (начало в 20:00).

Ворота россиян будет защищать Матвей Сафонов, капитаном команды будет Александр Головин.

С первых минут на поле также выйдут: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев.

Фото: РФС
Фото: РФС

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Перу — 49-е.

Сборную России в 2022 году, после начала военной операции на Украине, отстранили от турниров УЕФА и ФИФА, команда проводит только товарищеские матчи.

В эту паузу у россиян также запланирован матч с чилийцами в Сочи 15 ноября.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сборная России по футболу сборная Перу по футболу

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Сборная Нигерии объявила бойкот перед матчем отбора ЧМ из-за бонусов
Спорт
Карпин назвал вратаря, который сыграет с Перу
Спорт
Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матчах с Перу и Чили
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
МИД Украины объяснил приостановку переговоров с Россией Политика, 19:19
Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней пловчихе на чемпионате России Спорт, 19:15
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 19:14
Акции Citigroup выросли на фоне разрешения Путина продать Ситибанк Инвестиции, 19:05
Оже-Альяссим одержал волевую победу над Шелтоном на Итоговом турнире ATP Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Россия выпустит бонды в юанях. Привлекут ли они инвесторовПодписка на РБК, 19:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Посольство Малави заявило об отсутствии данных о вывозе девушек в Россию Политика, 18:59
Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ 2» Политика, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Жена актера «Ментовских войн» Ивана Фирсова назвала причину смерти мужа Общество, 18:42
Сборная России назвала капитана на матч с командой Перу Спорт, 18:39
Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича Политика, 18:33
На Украине произошла авария на урановом руднике Общество, 18:21