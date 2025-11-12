Сборная России назвала капитана на матч с командой Перу
Сборная России опубликовала состав на товарищеский матч с командой Перу, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге (начало в 20:00).
Ворота россиян будет защищать Матвей Сафонов, капитаном команды будет Александр Головин.
С первых минут на поле также выйдут: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев.
Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Перу — 49-е.
Сборную России в 2022 году, после начала военной операции на Украине, отстранили от турниров УЕФА и ФИФА, команда проводит только товарищеские матчи.
В эту паузу у россиян также запланирован матч с чилийцами в Сочи 15 ноября.
