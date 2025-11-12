Сборная России: Головин будет капитаном в матче с командой Перу

Сборная России назвала капитана на матч с командой Перу

Команда Валерия Карпина сыграет с перуанцами в Санкт-Петербурге. Капитаном россиян будет Александр Головин

Александр Головин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная России опубликовала состав на товарищеский матч с командой Перу, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге (начало в 20:00).

Ворота россиян будет защищать Матвей Сафонов, капитаном команды будет Александр Головин.

С первых минут на поле также выйдут: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Иван Сергеев.

Фото: РФС

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Перу — 49-е.

Сборную России в 2022 году, после начала военной операции на Украине, отстранили от турниров УЕФА и ФИФА, команда проводит только товарищеские матчи.

В эту паузу у россиян также запланирован матч с чилийцами в Сочи 15 ноября.