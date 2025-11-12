Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии

Вице-чемпионка мира по сноуборду Панчохова попала под снежный обвал в Японии

Шарку Панчохову завалило снегом во время спуска с горы в Японии, она несколько минут провела под слоем снега, пока ее доставали

Шарка Панчохова (Фото: Carl Sandin / imago sportfotodienst / Global Look Press)

Чешская сноубордистка Шарка Панчохова сообщила, что во время крутого спуска с горы в Японии попала под снежный обвал и три минуты провела под слоем снега, прежде чем ее достали. Ее слова приводит iDnes.сz.

Панчохова снимала в Японии видеоролики для шоу про сноуборд.

«Я пыталась успокоить пульс и экономить кислород, — рассказала спортсменка, которой удалось пробить дыру в слое снега. — К счастью, я была не слишком глубоко в снегу, но я не могла двигаться».

Панчоховой помогли члены команды, которые аккуратно достали ее из-под снега.

Сноубордистке 35 лет, она серебряный призер чемпионата мира 2011 года в слоупстайле. На Олимпиаде в Сочи она была пятой в этой дисциплине после серьезного падения.