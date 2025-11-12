Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии
Чешская сноубордистка Шарка Панчохова сообщила, что во время крутого спуска с горы в Японии попала под снежный обвал и три минуты провела под слоем снега, прежде чем ее достали. Ее слова приводит iDnes.сz.
Панчохова снимала в Японии видеоролики для шоу про сноуборд.
«Я пыталась успокоить пульс и экономить кислород, — рассказала спортсменка, которой удалось пробить дыру в слое снега. — К счастью, я была не слишком глубоко в снегу, но я не могла двигаться».
Панчоховой помогли члены команды, которые аккуратно достали ее из-под снега.
Сноубордистке 35 лет, она серебряный призер чемпионата мира 2011 года в слоупстайле. На Олимпиаде в Сочи она была пятой в этой дисциплине после серьезного падения.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций