Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером, но будет готов помочь клубу при необходимости. Об этом 39-летний футболист сказал на пресс-конференции, посвященной выходу его автобиографии, сообщает «РИА Новости».
Акинфеев отметил, что еще не заканчивает игровую карьеру.
«Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу — пожалуйста», — сказал вратарь.
Акинфеев добавил, что «всегда рядом», если в какой-то момент понадобится ЦСКА.
На счету Акинфеева 23 выигранных трофея, в том числе восемь побед в Кубке, шесть побед в чемпионате России, восемь — в Суперкубке страны, а также завоеванный в 2005-м Кубок УЕФА. Он самый титулованный российский футболист.
Всю игровую карьеру Акинфеев провел в ЦСКА.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций