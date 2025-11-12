 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером

Акинфеев: тренером пока быть не хочу
Вратарь заявил, что пока продолжает игровую карьеру и не видит себя тренером, но будет готов помочь ЦСКА
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером, но будет готов помочь клубу при необходимости. Об этом 39-летний футболист сказал на пресс-конференции, посвященной выходу его автобиографии, сообщает «РИА Новости».

Акинфеев отметил, что еще не заканчивает игровую карьеру.

«Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу — пожалуйста», — сказал вратарь.

Акинфеев добавил, что «всегда рядом», если в какой-то момент понадобится ЦСКА.

«Страх, боль и путь к храму». Как Акинфеев пережил тяжелый период карьеры
Спорт
Фото:Олег Бухарев / ТАСС

На счету Акинфеева 23 выигранных трофея, в том числе восемь побед в Кубке, шесть побед в чемпионате России, восемь — в Суперкубке страны, а также завоеванный в 2005-м Кубок УЕФА. Он самый титулованный российский футболист.

Всю игровую карьеру Акинфеев провел в ЦСКА.

Теги
Персоны
Анна Сатдинова
ФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев фото
Игорь Акинфеев
спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года

