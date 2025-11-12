Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером

Акинфеев: тренером пока быть не хочу

Вратарь заявил, что пока продолжает игровую карьеру и не видит себя тренером, но будет готов помочь ЦСКА

Игорь Акинфеев (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером, но будет готов помочь клубу при необходимости. Об этом 39-летний футболист сказал на пресс-конференции, посвященной выходу его автобиографии, сообщает «РИА Новости».

Акинфеев отметил, что еще не заканчивает игровую карьеру.

«Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу — пожалуйста», — сказал вратарь.

Акинфеев добавил, что «всегда рядом», если в какой-то момент понадобится ЦСКА.

На счету Акинфеева 23 выигранных трофея, в том числе восемь побед в Кубке, шесть побед в чемпионате России, восемь — в Суперкубке страны, а также завоеванный в 2005-м Кубок УЕФА. Он самый титулованный российский футболист.

Всю игровую карьеру Акинфеев провел в ЦСКА.