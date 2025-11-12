Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России
Бегунью Анну Гордиюк лишили членства в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) за участие в российских соревнованиях, сообщила пресс-служба организации.
Гордиюк была победительницей зимнего первенства Украины среди юниорок (до 18 лет) на дистанции 60 м.
Спортсменка родом из Энергодара (Запорожская область).
В июне прошлого года Гордиюк выиграла стометровку на первенстве России в Смоленске.
В мае Гордиюк было присвоено звание мастера спорта России.
Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.
