Реклама
Спорт⁠,
0

Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России

Украинская федерация исключила чемпионку в беге Гордиюк за выступление в России
Спортсменка из Энергодара Анна Гордиюк в прошлом году выиграла стометровку на первенстве России, а в мае стала мастером спорта

Бегунью Анну Гордиюк лишили членства в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) за участие в российских соревнованиях, сообщила пресс-служба организации.

Гордиюк была победительницей зимнего первенства Украины среди юниорок (до 18 лет) на дистанции 60 м.

Спортсменка родом из Энергодара (Запорожская область).

В июне прошлого года Гордиюк выиграла стометровку на первенстве России в Смоленске.

В мае Гордиюк было присвоено звание мастера спорта России.

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.

Анна Сатдинова
легкая атлетика Украина Энергодар смена гражданства

