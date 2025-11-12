Российский чемпион НХЛ получил травму

Ничушкин досрочно завершил матч «Колорадо» с «Анахаймом». В этой игре он поучаствовал в победной шайбе Ландескога — первой в «регулярке» с 2022 года

Валерий Ничушкин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российский нападающий «Колородо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил «травму нижней части тела» в матче НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:1), сообщает Colorado Hockey Now со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара.

Насколько серьезная травма у игрока, пока неизвестно.

Ничушкин провел на льду почти 13 минут и сделал результативную передачу на Габриэля Ландескога, который впервые забил в регулярном чемпионате с марта 2022 года (швед пропустил почти три года из-за травмы). Гол Ландескога оказался победным.

Ничушкин покинул лед в третьем периоде и больше не возвращался.

У 30-летнего россиянина в этом сезоне пять голов и семь передач в 17 матчах.

В 2022 году Ничушкин выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли.