Спорт⁠,
0

Российский игрок травмировал лидера клуба НХЛ

Российский игрок «Бостона» травмировал лидера «Торонто» в матче НХЛ
Никита Задоров из «Бостона» провел силовой прием против капитана «Торонто» Остона Мэттьюса у борта во втором периоде матча. Американец не смог продолжить игру после этого эпизода
Российский хоккеист &laquo;Бостона&raquo; Никита Задоров (слева)
Российский хоккеист «Бостона» Никита Задоров (слева) (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров принял участие в драке в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто». Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 5:3.

Канадский форвард «Торонто» Макс Доми спровоцировал драку в финальной трети матча, несколько раз ударив Задорова клюшкой. Попытка нанести удары в голову россиянина закончилась потерей равновесия и падением Доми на лед. Малым двухминутным штрафом был наказан только канадец, а россиянин заработал для команды большинство.

До этого, во втором периоде, Задоров провел силовой прием против капитана «Торонто» Остона Мэттьюса у борта. В результате столкновения американец получил травму нижней части тела и ушел в раздевалку. Судьи не увидели нарушений в этом эпизоде.

После матча Задоров назвал произошедшее обычным игровым моментом. «Я вошел правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. Может, когда потом пошел на меня или когда я выбрасывал шайбу, она его задела. Не буду гадать», — привели слова Задорова на сайте НХЛ.

30-летний Задоров выступает за «Бостон» с сезона 2024/25. Он принял участие в 18 матчах текущего регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Никита Задоров Бостон Брюинз Торонто Мейпл Лифс драка

