Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон

Белорусская теннисистка заработала $15 млн в 2025 году. Соболенко побила 12-летний рекорд, установленный Сереной Уильямс

Арина Соболенко (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images for WTA)

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и белорусская теннисистка Арина Соболенко превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме призовых за сезон. Об этом пишет Tennis.com.

За 2025 год Соболенко заработала в общей сложности $15 млн, побив рекорд Уильямс, установленный в 2013 году. Тогда американская теннисистка заработала $12,3 млн.

В 2013 году Уильямс выиграла 78 из 82 матчей в одиночном разряде и дошла до финала на 13 турнирах. Она завоевала 11 титулов, включая Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США и Итоговый турнир WTA.

27-летняя Соболенко в 2025 году выиграла 63 матча из 75 в одиночном разряде, завоевав четыре титула. Среди них — Открытый чемпионат США с рекордным призовым фондом, принесший ей $5 млн.

Она также дошла до финалов Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Итогового турнира WTA, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.