Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон
Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и белорусская теннисистка Арина Соболенко превзошла рекорд американки Серены Уильямс по сумме призовых за сезон. Об этом пишет Tennis.com.
За 2025 год Соболенко заработала в общей сложности $15 млн, побив рекорд Уильямс, установленный в 2013 году. Тогда американская теннисистка заработала $12,3 млн.
В 2013 году Уильямс выиграла 78 из 82 матчей в одиночном разряде и дошла до финала на 13 турнирах. Она завоевала 11 титулов, включая Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США и Итоговый турнир WTA.
27-летняя Соболенко в 2025 году выиграла 63 матча из 75 в одиночном разряде, завоевав четыре титула. Среди них — Открытый чемпионат США с рекордным призовым фондом, принесший ей $5 млн.
Она также дошла до финалов Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Итогового турнира WTA, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
