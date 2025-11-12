16 очков Демина не помогли «Бруклину» выиграть в матче НБА

Демин установил личный рекорд результативности в матче против «Торонто»

«Бруклин» уступил «Торонто» в домашнем матче со счетом 109:119. Российский игрок «Бруклина» Егор Демин набрал 16 очков

Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Бруклин» уступил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 119:109 в пользу гостей. Российский игрок «Бруклина» Егор Демин установил личный рекорд, набрав 16 очков. За 28 минут на площадке он также отметился четырьмя подборами и пятью результативными передачами. Прежний рекорд Демина составлял 14 очков в первом матче сезона против «Шарлотт» (117:136).

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм, набрав 25 очков. В составе «Бруклина» по 21 очку набрали американские нападающие Николас Клэкстон и Майкл Портер.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает восьмое место с шестью победами в 11 матчах. «Бруклин», наоборот, находится на предпоследней, 14-й строчке, имея всего одну победу в 11 проведенных играх.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Кливлендом» на выезде в ночь на 14 ноября, а «Бруклин» сыграет против «Орландо» днем позднее.