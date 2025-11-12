Овечкин забросил 901-ю шайбу в матче против «Каролины»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона». Александр Овечкин также отметился результативной передачей

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Каролина Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Овечкин в ходе матча отдал результативную передачу, а также забил в пустые ворота на 60-й минуте. В составе «Вашингтона» голы забили Брэндон Дьюхейм (6), Дилан Строум (26) и Джейкоб Чикран (46). У «Каролины» единственный гол на счету Николая Элерса (34).

В 16 матчах регулярного чемпионата Овечкин набрал 12 очков (4 гола + 8 передач). С учетом всех матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ он довел число заброшенных шайб до 978, занимая второе место в истории, после Уэйна Гретцки (1016). В начале ноября россиянин забросил свою 900-ю шайбу, став первым хоккеистом в истории, кто смог достичь этого.

«Каролина» прервала свою четырехматчевую победную серию и занимает вторую строчку в Столичном дивизионе с 22 очками в 16 играх. «Вашингтон», выиграв лишь дважды за последние восемь матчей, расположился на седьмом месте с 17 очками после 16 встреч.

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 14 ноября сыграет в гостях против «Флориды». «Каролина» днем позже примет «Ванкувер».