Реклама
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Глава Pari заявил о частичной эффективности запрета на ставки с кредиток

Глава Pari Медведь заявил о частичной эффективности запрета на ставки с кредиток
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий букмекерам принимать ставки с использованием кредитных карт. Руслан Медведь считает, что игроки смогут обойти эту систему, используя современные финансовые инструменты
из личного архива
из личного архива (Фото: Руслан Медведь )

Запрет на использование кредитных карт при приеме ставок букмекерскими конторами и тотализаторами решает поставленную задачу лишь частично. Об этом заявил «РБК Спорт» глава букмекерской компании Pari Руслан Медведь.

В сентябре 2024 года сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект с поправками в федеральный закон об азартных играх.

Что предлагается в законопроекте:

  • Запретить делать ставки с кредитных карт. Банки, которые выдают эти карты, должны будут сами блокировать такие платежи. Они будут ориентироваться на специальные коды операций, которые показывают, что деньги идут букмекеру или спортивному тотализатору.
  • Запретить открывать букмекерские конторы и микрофинансовые организации (МФО) близко друг к другу.

«Важно понимать, что запрет на использование кредитных карт решает задачу лишь частично: полностью предотвратить игру на заемные средства невозможно, ведь современные финансовые инструменты позволяют использовать обходные схемы и разные варианты перевода средств на дебетовые карты. Все это выгодно прежде всего финансовым учреждениям и банкам, но не самим игрокам, поэтому полностью исключить подобные сценарии только за счет нововведений не получится», — сказал Медведь.

Он отметил, что Pari поддерживает инициативу по ограничению ставок с использованием кредитных и корпоративных карт. Такой шаг является логичным на пути к формированию более зрелого и ответственного рынка, направленного на противодействие патологическому увлечению азартными играми (лудомании) среди игроков.

При этом Медведь добавил, что также важно выстраивать комплексную систему ответственной игры для всего рынка. Используя технологии, аналитику и тесное взаимодействие с банками и регуляторами, можно создать безопасную и устойчивую экосистему.

Глава Pari подчеркнул, что в данных изменениях компания видит возможность отрасли сделать еще один шаг к цивилизованным стандартам. «Уверен, что в ближайшие годы именно принципы прозрачности, социальной ответственности и партнерства будут главными драйверами развития легального рынка», — заключил Медведь.

На данный момент все ставки и выплаты выигрышей официальным букмекерам и тотализаторам проходят через Единый центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), платежи осуществляются через небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта».

ЦУПИС, запустивший свой кошелек и карту в 2021 году, допускает пополнение и вывод средств только с дебетовых карт российских банков, исключая корпоративные и кредитные.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
букмекеры законопроект PARI

