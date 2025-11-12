Глава Pari заявил о частичной эффективности запрета на ставки с кредиток

Глава Pari Медведь заявил о частичной эффективности запрета на ставки с кредиток

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий букмекерам принимать ставки с использованием кредитных карт. Руслан Медведь считает, что игроки смогут обойти эту систему, используя современные финансовые инструменты

из личного архива (Фото: Руслан Медведь )

Запрет на использование кредитных карт при приеме ставок букмекерскими конторами и тотализаторами решает поставленную задачу лишь частично. Об этом заявил «РБК Спорт» глава букмекерской компании Pari Руслан Медведь.

В сентябре 2024 года сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект с поправками в федеральный закон об азартных играх. Что предлагается в законопроекте: Запретить делать ставки с кредитных карт. Банки, которые выдают эти карты, должны будут сами блокировать такие платежи. Они будут ориентироваться на специальные коды операций, которые показывают, что деньги идут букмекеру или спортивному тотализатору.

Запретить открывать букмекерские конторы и микрофинансовые организации (МФО) близко друг к другу.

«Важно понимать, что запрет на использование кредитных карт решает задачу лишь частично: полностью предотвратить игру на заемные средства невозможно, ведь современные финансовые инструменты позволяют использовать обходные схемы и разные варианты перевода средств на дебетовые карты. Все это выгодно прежде всего финансовым учреждениям и банкам, но не самим игрокам, поэтому полностью исключить подобные сценарии только за счет нововведений не получится», — сказал Медведь.

Он отметил, что Pari поддерживает инициативу по ограничению ставок с использованием кредитных и корпоративных карт. Такой шаг является логичным на пути к формированию более зрелого и ответственного рынка, направленного на противодействие патологическому увлечению азартными играми (лудомании) среди игроков.

При этом Медведь добавил, что также важно выстраивать комплексную систему ответственной игры для всего рынка. Используя технологии, аналитику и тесное взаимодействие с банками и регуляторами, можно создать безопасную и устойчивую экосистему.

Глава Pari подчеркнул, что в данных изменениях компания видит возможность отрасли сделать еще один шаг к цивилизованным стандартам. «Уверен, что в ближайшие годы именно принципы прозрачности, социальной ответственности и партнерства будут главными драйверами развития легального рынка», — заключил Медведь.